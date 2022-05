Ministarka energetike očekuje poskupljenje struje u Srbiji

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je 9. maja da očekuje da poskupi struja za građane.

"Znam da to nimalo nije popularno, ali očekujem da dođe do povećanja cene struje za građane, ali je Ministarstvo rudarstva i energetike pripremilo i Uredbu o energetski ugroženom kupcu koja će pomoći onima koji ne mogu da plate struju, gas, ili toplotnu energiju", rekla je Mihajlović za agenciju Beta.

Prema njenim rečima, Srbija je jedna od retkih zemalja u kojoj od početka rata u Ukrajini električna energija za nije poskupela.

"Imamo cenu struje, među najnižima u Evropi, a poskupeli su i nafta, gas, oprema za proizvodnju električne energije, delovi, sve je poskupelo. Naša nevolja je i što imamo ranjeni EPS koga moramo da očuvamo kako bismo imali energetsku stabilnost", rekla je Mihajlović.

Kako je navela, korekcije cene struje nisu bile najavljene za zimsku grejnu sezonu, ali je sada ta sezona gotova i mojraju se napraviti "nove kalkulacije".

Istakla je da nova cena struje mora da bude usklađena sa svim parametrima i održiva i za Elektroprivredu Srbije (EPS) i za državu i za građane, jer ta kompanija "mora iz krize da izađe na nogama, a ne na kolenima".

Prema njenim rečima, treba da se napravi jasan i transparentan plan u šta će EPS uložiti novac od poskupljenja struje.

Mihajlović je ocenila da Srbiju čeka zima koja neće biti nimalo laka i zbog toga "moramo već sada početi da se pripremamo".

"Energija je skupa, ne možemo da se rasipamo i moraćemo više da štedimo. Ceo svet to radi i moraćemo i mi. Kod nas se građani greju na struju jer je to najjeftinije i najkomfornije. Tako nešto za najveći deo Evrope je nezamislivo, jer je to preskupo", rekla je ona.

Ukoliko, kako je rekla, "uopšte može da postoji nešto dobro u ovom vremenu koje to, svakako nije, onda je to otrežnjenje" da svi moraju da se okrenu zelenoj energiji.

Na pitanje koliko je novca potrošeno za vanredni uvoz struje zbog kolapsa u EPS-u u decembru prošle godine do danas, Mihajlović je rekla da je od 12. decembra 2021. do 20. aprila 2022. zbog "katastrofalno lošeg upravljanja EPS-om" ta kompanija morala da uveze ukupno 2.231,6 GWh električne energije i da je to plaćeno 530,7 miliona evra.

"Ovo, nažalost, nije jedini trošak. Mnogo smo više izgubili jer je EPS propustio šansu da ove zime bude izvoznik po rekordno visokim cenama na tržištu, a umesto toga, ponavljam, zbog katastrofalno lošeg upravljanja sada bivšeg menadžmenta, EPS je uvozio struju", rekla je Mihajlović.

Dodala je da Srbija do sada nije uvozila ugalj, ali da je Vlada odobrila uvoz četiri miliona tona uglјa do kraja 2023, koliko je procenjeno da EPS-u nedostaje, pa da će to biti dodatni gubitak.