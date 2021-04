U Srbiju stiglo još pola miliona doza kineske vakcine

Novi kontingent od pola miliona „Sinofarm“ vakcina protiv virusa korona stigao je u Srbiju.



Avion sa vakcinama sleteo je na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", a dočekale su ga premijerka Ana Brnabić i ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo.



"Došli smo do tri miliona vakcina koje smo kupili i platili i čime smo omogućili masovnu imunizaciju našeg stanovništva. Do sada nam je isporučeno preko 4,5 miliona vakcina", kazala je Brnabić.



"Od toga tri miliona je stiglo iz Kine i mi u ovom trenutku imamo skoro milion i 950 hiljada građana vakcinisanih bar jednom dozom vakcine. što je 34 odsto punoletnog stanovništva", istakla je ona.



Kako je navela, do kraja aprila u Srbiji bi trebalo da bude 37 posto vakcinisanih.



"Beograd je apsolutno najuspešniji po tom pitanju, ali nisu svi takvi. Zato moramo da radimo na tome i da do kraja juna možemo da kažemo da smo bezbedni", rekla je Brnabić.



Apelovala je na građane da ne veruju lažnim vestima, tračevima i antivakserima. "Vakcina je jedino što nas spasava. Važno je da to završimo tokom maja i juna i da konačno stavimo tačku na sve", rekla je ona.



Ambadorka Kine Čen Bo rekla je da joj je drago da kineske vakcine „Sinofarm“ doprinose masovnoj vakcinaciji u Srbiji i da ih je do sada isporučeno tri miliona doza.



"Masovna vakcinacija u Srbiji daje rezultate, brojevi novozaraženih padaju", rekla je Bo na dočeku novog kontingenta kineskih vakcina na aerodromu Nikola Tesla. Ona je navela da je epidemija u Kini stavljena pod kontrolu i da je u toj zemlji dato više od 220 miliona doza, dodajući da se vakcinacija ubrzava.



Sa ovom poslednjom isporukom, u Srbiju je iz Kine do sada stiglo ukupno tri miliona doza Sinofarm cepiva. Početkom aprila u Srbiju je stiglo 500.000 doza Sinofarm vakcina, a ista količina kineskih cepiva Srbiji je isporučena i početkom marta.



Prvi kontigent od milion doza cepiva „Sinofarm“ stigao je u Srbiju 16. januara, a nakon toga u februaru još pola miliona.



Kineska i ruska cepiva, „Sinifarm“ i „Sputnjik V“, za razliku od „Fajzer“ i AstraZeneka vakcina, nemaju dozvolu Evropske agencije za lekove.



Od utorka, 27. aprila, na svim punktovima za vakcinaciju u Srbiji biće omogućeno vakcinisanje bez zakazivanja i kineskom vakcinom „Sinofarm“, izjavio je za Radio-televiziju Srbije (RTS) direktor Vladine Kancelarije za e-upravu Mihailo Jovanović.



Prošle nedelje je počela vakcinacija bez zakazivanja „Fajzerovom“ i „Sputnjik V“ vakcinom, a kako je naveo Jovanović, više desetina hiljada građana na taj način se vakcinisalo.



Jovanović je dodao da je do sada u Srbiji dato 3.255 000 vakcina, od čega 1.950 000 prve i oko 1.310 000 druge doze vakcine.