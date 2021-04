Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je Srpska napredna stranka uzdrmana unutrašnjim sukobima. Sagovornici su bili dva novinara - Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Srbije, i Vuk Cvijić, novinar beogradskog nedeljnika NIN.

Bilo je reči o tome da li je Nebojša Stefanović, bivši ministar unutrašnjih poslova, a sada ministar odbrane, pokušao da ugrozi Aleksandra Vučića, kao što su pisali tabloidi, zašto su nakon njegovog odlaska na novu funkciju iz Ministarstva unutrašnjih poslova sklonjeni njegovi poverljivi ljudi, zašto je policija saslušavala Dijanu Hrkalović, nekadašnu blisku saradnicu Nebojše Stefanovića.

Razgovaralo se i o tome zašto je Stefanović pre dve godine išao u zvaničnu posetu Americi i kakav je značaj te posete, kakav je uticaj na odnose u Srpskoj naprednoj stranci imala afera Jovanjica - otkrivanje velike plantaže marihuane u blizini Beograda, da li priča o zaveri protiv Aleksandra Vučića, o kojoj govore najviši predstavnici vlasti, ima osnova ili je to samo predstava za javnost, zašto su tabloidi odjednom prestali da napadaju Stefanovića, a Vučić ga amnestirao pominjući jedino njegovu objektivnu odgovornost, kao i tome ima li istine u spekulacijama da je Stefanovića spasilo to što ima neke dokaze protiv Vučića koje bi otkrio u slučaju njegove smene i eventualnog hapšenja.

Omer Karabeg: Već dosta dugo se se spekuliše, a ima i nekih indicija, da je Vučićev glavni protivnik Nebojša Stefanović, bivši ministar unutrašnjih poslova, a sada ministar odbrane. Da li je on toliko jak da može da se drzne da udari na Vučića?

Slobodan Stupar: Živimo u takozvanoj tajnoj državi, odnosno državi koju je ukrao vođa. Samim tim nemamo pravu informaciju o tome šta se događa na dvoru. Spletke su sastavni deo dvorskih igara i da bismo saznali šta se tamo događa moramo od razbacanih staklića da pokušamo da izgradimo nekakav mozaik zbivanja. Ali čim ima dima - ima i neke vatre.

Otkriće Jovanjice nije Stefanovićevo delo nego je neko, ne znamo ko, dao signal da se otvori ta priča i time poprilično uzdrmaju Aleksandar Vučić i njegov brat Andrej. Od tog momenta nastaje panika u kojoj Vučić prednjači i zapravo podstiče sve ovo o čemu mi danas pričamo.

Vuk Cvijić: Slažem se da sve ovo liči na borbu na despotskom dvoru oko toga ko će zauzeti bolju poziciju i više se približiti vladaru. S druge strane, čini se da Vučić teško donosi odluke koje mogu da ga koštaju rejtinga, a njemu je rejting najvažnije merilo pri donošenju odluka. Zato odlaže odluku o Stefanoviću - da li da ga skloni ili ne. Njegove poruke su dvosmislene. Iz njegovih poslednjih nastupa vidimo da se on ne odriče Stefanovića, iako su režimski mediji, koji su pod njegovom kontrolom, crtali foto robot Stefanovića kada su pisali o tome ko je odgovoran za navodnu zaveru protiv Vučića.

Međutim, u policijskim istragama ne postoji nijedan slučaj da je neko osumnjičen za bilo kakvo ugrožavanje Vučića. Jedino su Stefanovićevog bliskog saradnika Aleksandra Papića, koji je optužen za nekog drugo delo, pitali da li mu je Stefanović pomagao, ali on nije teretio Stefanovića i ničim ga nije optužio.

Foto robot

Omer Karabeg: Zašto su onda režimski mediji izabrali Stefanovića? Zašto su crtali njegov foto robot?

Slobodan Stupar: Poznato je da je Stefanović 2019. godine bio u Americi na poziv američkog državnog sekretara za unutrašnje poslove i šefova FBI, DEA i ostalih američkih bezbednosnih struktura. Postoji jedna fotografija gde je Stefanović u sredini a oko njega su šefovi svih tih tajnih struktura američke države. Ja sam u jednom tvitu napisao da je onaj ko je na toj slici prilično bezbedan aludirajući na to da možda Vučić ne sme da dira Stefanovića zbog toga što nije siguran da li iza otvaranja afere Jovanjica stoje CIA ili DEA.

Stefanović je Vučićev produkt. Lično ga je postavio za šefa beogradskog odbora SNS. Da li je Stefanović u međuvremenu porastao, da li DEA (Američka agencija za suzbijanje narkotika), koja ovde slika sve živo vezano za drogu, stoji iza Stefanovića - ne znam. Samo mogu da naslutim da se Vučić i njegov brat poprilično plaše raspleta u kome bi mogli da učestvuju Amerikanci, a Stefanović bi možda mogao da bude igrač iz pozadine. U svakom slučaju, mislim da smo u završnoj fazi sistema koji postoji već devet godina. Da li će njegov pad biti brži ili sporiji - ne znamo jer nemamo prave podatke pošto živimo, već sam rekao, u tajnoj državi.

Vuk Cvijić: Vidimo da se obruč oko Stefanovića sve više steže, ali se ništa ne dešava. Za Vučića je opasno otvaranje te priče jer, kad god se radilo o krupnim aferama, u pitanju nisu bili samo interesi jednog čoveka iz vrha nego cele grupe. Takav je i slučaj Krušik koji je otkrio uzbunjivač Aleksandar Obradović.

U toj aferi pominje se firma GIM za koju je radio pokojni otac Nebojše Stefanovića. Ali u tom koruptivnom poslu sa Krušikom glavnu ulogu su imala preduzeća Slobodana Tešića koji je finansijer SNS-a i najdirektnije je vezan za samog Vučića. On ga je uveo na scenu kada je bio ministar odbrane 2012. godine. Vidimo ih zajedno na slici kada se pregovaralo o prodaji oružja Libiji. Svi ti interesi su međusobno povezani. Ne može se skloniti Stefanović, a da se ne ugrozi i neko drugi ko je u tom njihovom internom sukobu.

Slobodan Stupar: Kad je Stefanović otišao u Ameriku, on je tamo odneo neke podatke. Tamo je išao bez Vučića što je bitan detalj. U Americi je razgovarao sa ljudima iz obaveštajnih agencija koji mnogo znaju o drogi, prodaji oružja i drugim prljavim poslovima. Kad Stefanović ode tamo, otkud Vučić zna šta je on tamo pričao. Tu već počinje da radi crv. A Vučić je vrlo osetljiv i poprilično plašljiv čovek. Dovoljno je malo sumnje, pa da kod njega izazove strah. On je i osvetoljubiv, ali sumnjam da sme da sruši Stefanovića.

Ne znam koliko je Stefanović inteligentan, ali znam da se u Ministarstvu policije arihviraju svi dokumenti u više primeraka i zakopaju na hladnom i suvom mestu. Prema tome onaj ko je na mestu ministra policije puno zna o poslovima Vučića, njegovog brata i čitave ekipe. Mogao bi jednog dana da bude odličan zaštićeni svedok. Eto razloga da ga se Vučić plaši. Drugi razlog što ne sme da ga smeni je što bi počelo cepanje džempera. A kada ode jedna nit, otići će i ceo džemper.

Hladno i suvo mesto

Omer Karabeg: Tačno je da postoje spekulacije da se je Stefanović obezbedio tako što ima jake dokaze protiv Vučića koje čuva na sigurnom mestu i koje bi objavio u slučaju da bude uhapšen. Da postoje takve priče svestan je i Vučić, pa je ovih dana aludirajući na njih rekao: “Umirem od smeha na gluposti da ja ćutim zbog ucene. U pitanju je moja slabost jer ne mogu da zaboravim ljudima dobro koje su uradili“.

Vuk Cvijić: Pretpostavljam da u ovoj vlasti svi ima neke podatke i o samom vladaru i o onima koji mogu da ih ugroze. Kad je reč o Stefanoviću, ne znam da li je u pitanju ucena. Za sada mi to tako ne deluje. Više mi deluje kao ispitivanje terena. Istina, postoji kampanja protiv Stefanovića, ali je činjenica da je Vučić vrlo opreznan kad o njemu govori. Čini mi se da to nije postao otvoreni sukob i ne znam da li će postati. To ćemo tek videti.

Kao što sam rekao, Vučić teško donosi odluke koje bi mogle negativno uticati na njegov rejting. A odluka da skloni nekog tako bliskog iz svog okruženja, mogla bi skupo da ga košta. Jer ti ljudi mogu da se brane. Ovih dana se često pominjala Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka u MUP-u. Ona je produkt Srpske napredne stranke i samog Vučića. Saslušavana je dva puta, ali protiv nje se ne vodi nikakva istraga iako je u režimskim medijima nazivana princezom mafije. Ona je saslušana kao građanka.

U NIN-u smo objavljivali šta je ona govorila na ta dva saslušanja. Dijana Hrkalović je bila sporna figura u MUP-u i bila je bliskom kontaktu sa navijačima, ali o tome uopšte nije ispitivana. Čini mi se da su je saslušavali zato što su hteli da joj pošalju poruku da pazi šta priča. Izgleda da se Vučić jako plaši šta bi mogli da kažu Stefanović i njegovi bliski saradnici koji su sada u nemilosti.

Omer Karabeg: Da li je Stefanović oslabljen nakon što je premešten sa funkcije ministra unutrašnjih poslova na mesto ministra odbrane i nakon što su mnogi njegovi poverljivi ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova sklonjeni iz tog ministarstva?

Slobodan Stupar: Ukoliko Stefanović ima ono što sam rekao - dokumente pohranjene na suvom i hladnom mestu - njemu pozicija ne može da se okrnji. Dokumenti su ozbiljna i opasna Vučićeva muka. Heo bih samo da podsetim da Vučić nije samonikli lider, vođa i predsednik Srbije. On je i zapadni namesnik. Njega je ovde instalirao Zapad. Tačno se zna kakav je bio postupak, ko je to finansirao i kako je došlo do primopredaje te vlasti. Oni ga drže. Onog momenta kad bi hteli da ga sruše - srušili bi ga za pet minuta. Uostalom, neki matematičari su izračunali da je za rušenje svih režima na Balkanu neophodno otprilike tri milijarde evra. To nije nikakva para.

Ali, Vučić je kao namesnik ograničen u onom šta sme, a šta ne može. On može da vlada medijima, da maltretira, može i sud i tužilaštvo da potčini sebi, ali ne sme da hapsi. E, to mu je zabranjeno. To se vidi iz aviona. Inače, Stefanović je igrač broj 105. Od 1 do 105 ne postoji niko, postoji samo broj 1, pa onda 105, 106, 107, 108. To je tipičan one man show sistem. Vučić je država, Vučić je sve. Ako se slučajno razboli, šta onda biva? Nemamo broja dva, ni broja tri, ni broja četiri. Imamo niz nekih likova kao što je Vulin, na primer, koji su problematični iz niza razloga.

Tako da meni sve ovo liči na Monti Pajton, naravno u lošem izvođenju i sa liderom koji se sam čudi kako je tako dugo ostao na vlasti. I moli Amere, ako može, da mu obezbede još neko vreme. Na domaćoj sceni stalno izigrava junaka, a kada razgovara sa onima na Zapadu beskrajno je snishodljiv.

Zavera

Omer Karabeg: Predsednik Vučić i ministar unutrašnjih poslova Vulin govore o Zaveri protiv predsednika države, navodno je i Vučićev život bio ugrožen. Ali nisu rekli ko su zaverenici, mada je javnosti dato do znanja da se oni nalaze i u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mislite li da je ta priča predstava za javnost?

Vuk Cvijić: Po svemu sudeći jeste. Ne postoji nijedan dokaz da je tako nešto postojalo. Posle su u tu zaveru ugurani i profesionalni mediji kojih nema tako puno u Srbiji. Ovog puta na meti se naročito našao KRIK, mreža za istraživanje kriminala i korupcije. I NIN je prozivan u Skupštini. Opozicioni političari su takođe naknadno ugurani. To je jedna združena akcija koja se jako često ponavlja otkako su naprednjaci na vlasti.

To kreće od režimskih medija, zatim to prihvataju političari vladajuće Srpske napredne stranke, pa se onda sve to razrađuje u praktično jednostranačkoj Skupštini koja služi samo za to da se ljudi blate. Što se tiče policijske istrage, jedino je Dijana Hrkalović pitana da li je čula za neku zaveru da se Vučić ugrozi. I to ne kao osumnjičena. To je jedino pominjanje zavere u bilo kakom istražnom dokumentu tužilaštva i policije. Pravi se predstava kroz režimske medije. To se i ranije dešavalo, praktično otkad je Vučić preuzeo sve poluge vlasti.

Kao ministar odbrane i potpredsednik vlade on je 2012. godine imenovan za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i koordinatora svih službi bezbednosti. To mesto je zadržao kao premijer, a jedno vreme i kao predsednik. Potom je to mesto bilo prepušteno Stefanoviću. On se i dalje nalazi na tom mestu, ali njegova uloga je smanjena otkako nije više ministar policije. I Vojna bezbednosna agencija je pod kontrolom Vučića. Na čelu te službe nalazi se njegov bivši ađutant dok je on bio ministar odbrane. To je jedno od najbržih napredovanja zabeleženih u Vojsci Srbije. Tako da Vučić i dalje vrlo čvrsto drži sve poluge vlasti. Vidimo da se i dan danas meša u istrage iako se više puta opekao govoreći ko je kriv, a ko nije, ko je lopov, a ko nije.

Slobodan Stupar: U Srbiji ko god dođe na vlast neće da siđe. Istina, nakon pada Miloševića imali smo period od 11 godina kad se primopredaja vršila kao u normalnim zemljama - izgubiš na izborima, rukuješ se sa čovekom koji je pobedio, predaš mu kancelariju, on postane premijer ili predsednik, a ti ideš kući. Sada smo ušli u varijantu Vučića koji javno govori da on nikad neće sići sa vlasti. Na vlasti imamo čoveka koji u trećoj deceniji 21. veka apsolutno sve kontoliše, što je, blago rečeno, nonsens.

Taj sistem ne može da opstane na duži rok. Ja sam već rekao - on je ovde namesnik. I dok ga oni budu tolerisali dotle će tako biti. On ih već sada zavlači, ne mogu da ga brane. Zavlači ih za Kosovo, nikako da završi taj posao koji je obećao. Sad je počeo da gasi parlament. Uveo je jednopartijski sistem, vratio nas 30,40 godina unazad. Ovde nije pao Berlinski zid. Vučić ne da da padne. Mislim da Vučić ima preslaba leđa za toliku moć koju je uzeo. Sam sebi pravi spomenik, a nema postolja. Tako da meni sve to deluje kao jedna tužna komedija. Kao komadi Duška Kovačevića. To su tragedije koje mi igramo kao komedije jer ih niko ne bi gledao da ih igramo kao tragedije.

Urušavanje institucija

Omer Karabeg: Kako će se završiti ovo što se sada događa u Srpskoj naprednoj stranci? Kao da se smirilo. Režimski mediji više ne napadaju Stefanovića kao što su ga napadali.

Vuk Cvijić: Da, smirilo se. Vučić o Stefanoviću govori oprezno, na neki način čak i zaštitnički u odnosu na ono što su pisali mediji pod njegovom komandom. Ali bez obzira kakva će biti politička sudbina Stefanovića, glavna posledica ovih sukoba biće dodatno urušavanje već urušenih institucija u Srbiji. Tužilaštvo, sud i policija posebno se urušavaju suđenima u režimskim medijima. Tužilaštvo je naterano da pokriva brljotine vlasti.

Kada je javnost reagovala zbog toga što su predstavnici vlasti izašli u javnost sa monstruoznim slikama tela ljudi, čija su ubistva pripisana Belivukovoj grupi, tužilaštvo je to pravdalo nesrećnim objašnjenjem da su slike pokazane da bi ih roditelji prepoznali. Svi koji znaju nešto o policiji i tužilaštvu znaju da se to tako ne radi. Slikaju se delovi tela koji su tipični, pa se pokažu porodicama, a ne preko televizija sa nacionalnim frekvencijama.

Ili drugi primer. Funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović, koji je advokat odbrane u slučaju Jovanjica, izabran je za predsednika Odbora za pravosuđe Skupštine Srbije. Samim tim postao je član Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, dva tela koja biraju i postavljaju sudije i tužioce. On je kao advokat odbrane vrlo loše govorio o tužiocu koji vodi predmet Jovanjica, a istovremeno se nalazi u telu koje odlučuje o profesionalnoj sudbini tužilaca. Vidimo da vlast sve više steže obruč oko pravosuđa bez obzira na sva upozorenja iz Evropske unije.

Omer Karabeg: Da li će Stefanović preživeti ovaj sukob?

Slobodan Stupar: Mislim da će Stefanović preživeti jer ima sijaset dokumenata koji su vrlo bitni. A drugo, ukoliko Vučić skloni Stefanovića, džemper Srpske narodne stranke će početi da se para. Istina je da SNS i nije nikakva stranka. Ko god želi posao mora da uđe u tu stranku. Ko god želi da napreduje mora da ima člansku partu te partije, pa onda može da napada takozvane neprijatelje nakon čega će da napreduje u stranci. Napreduje se po tome koliko si surov, koliko si ljigav i koliko si prljavštine u stanju da napraviš za svoga vođu.

Mi živimo u opasnom jednostranačkom periodu u kojem se isprepliću nekakva kobajagi politika i ogroman mafijaški kriminal. Droga se šeta preko ovih prostora sa Istoka prema Zapadu. Imamo slučaj Jovanjica gde se 25 kilometara od Beograda pravi poljoprivredno dobro na kojem se uzgaja marihuana. Oni misle da je to tajna. A DEA sve vreme to snima satelitima. Kad bi sada Vučiću uzeli Radio televiziju Srbije, on to ne bi mogao da preživi. On bi se izgubio, ne bi mogao da vlada ni mesec dana.

Vučić je niko i ništa ukoliko mu izvučeš RTS ispod nogu. Ovi njegovi već sad razmišljaju šta će biti s njima ako Vučić jednog dana ode. Neće oni da dele sudbinu s Vučićem. Oni bi da prežive. Oni bi da zadrže pare koje su maznuli što bi rekli klinci. Kada dođu kući, žene im verovatno govore: “Nemoj sa Vučićem stalno da se pojavljuješ na televiziji, ćuti malo, daj da sačuvamo pare, nemoj da nam on dođe na vrata, zakuca i kaže - dajte milione. Treba da prestanemo da se vozimo skupim automobilima, da počnemo da se ponašamo kao običan svet, da pravimo distancu u odnosu na Vučića”. I ja verujem da se već sada događa ta distanca i da će on sve više i više biti sam.

Vuk Cvijić: Ne znam da li će Stefanović preživeti. To ćemo videti. Vučiću je veliki problem da se odrekne i najproblematičnijih saradnika. Kada je napadnut Milan Jovanović, novinar iz Grocke - za mene je to bio pokušaj ubistva - tek posle nekog vremena povedena je istraga protiv predsednika opštine koji je stajao iza tog napada.

Slično je bilo sa predatorom - predsednikom opštine Brus koji je seksualno uznemiravao žene. Ako se takvih saradnika jako teško odriče, kako će se tek odreći onih bliskih. Normalne političke organizacije se odriču takvih članova. Kad se po svaku cenu štiti svaki saradnik - to je tipično je za neke druge vrste ljudskog udruživanja. Pre svega mislim na kriminalno udruživanje.