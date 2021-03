U Crnoj Gori više od 400 novozaraženih, nove mere za Berane i Šavnik

U Crnoj Gori je još 434 građana inficirano korona virusom, a od posljedica COVID-19 je preminulo četiri osobe, saopštio je 24. marta Institut za javno zdravlje (IJZ).



Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 je 7.694.



Iz IJZ su 24. marta objavili nove epidemiološke mjere koje će važiti do kraja marta, a odnose se na Berane i Šavnik.



Među mjerama je zabrana ulaska i izlaska iz tih opština, kretanje od 21 do 5 sati ujutru, okupljanje na otvorenim mjestima, te rad ugostiteljskih objekata, tržnih i fitnes centara.



Iako je IJZ poslednjih sedmica predlagao zaključavanje zemlje kako bi se spriječilo širenje epidemije, Vlada to do sada nije uvažila.



"Zatvaranje je gubitnička politika, time priznajete da ste društvo koje ne može da kontroliše mjere", kazao je tim povodom ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović na konferenciji za novinare, na kojoj je saopšteno da su ukupni kapaciteti kovid sistema popunjeni sa 67 odsto.

Infografika: Dnevna statistika pandemije - svet i Zapadni Balkan

Delegacija Ministarstva zdravlja u Srbiji

Istovremeno, delegacija Ministarstva zdravlja Crne Gore boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji, gdje je ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović kazala da je osim zdravlja građana prioritet ekonomska stabilnost zemlje, kao i otvorenost prema regionu, "posebno Srbiji kao najbliskijem susjedu i bratskoj državi".



U saopštenju se navodi da je ministarka pokrenula pitanje nabavke ruskih i kineskih vakcina protiv korona virusa koje će se proizvoditi u Srbiji.

Međutim, detalji nisu saopšteni, osim da srpski zvaničnici očekuju da dio proizvodnje ruske vakcine u toj zemlji počne uskoro, a kompletna proizvodnja do kraja godine.



Od 44 hiljade doza ruske i kineske vakcine koje su do sada dopremljene u Crnu Goru, iz Srbije je donirano četiri hiljade doza za vakcinaciju ukupno dvije hiljade osoba.



Do sada je vakcinisano 11.857 osoba, što je 1,91 posto stanovništva.



Sa obije doze vakcine je imunizovano 1.072 građana, ili 0,17 posto.



U regionu je najveća četrnaestodnevna incidencija registrovana u Crnoj Gori (1.161). To je broj novih slučajeva infekcije u prethodnih 14 dana na 100 hiljada stanovnika.



U poređenju sa zemljama regiona, Crna Gora ima i najviše aktivno oboljelih (1.255) od COVID-19 na 100 hiljada stanovnika.



Od početka epidemije je korona virusom ukupno inficirano 88.550 građana, a od posljedica COVID-19 je preminulo 1.224 osoba.