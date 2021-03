U Izraelu otvorena birališta, četvrti put za manje od dvije godine

Birališta širom Izraela otvorena su u utorak ujutro u sedam sati po lokalnom vremenu da Izraelci glasaju na parlamentarnim izborima četvrti put za manje od dvije godine.



Konzervativna partija Likud premijera Izraela Benjamina Netanyahua je po ispitivanjima javnog mnijenja najjača, ali to ne znači da će on sa svojim saveznicima imati većinu u parlamentu, Knessetu sa 120 zastupničkih mjesta.



Blok protiv Netanyahua koji se sastoji od ljevičarskih, desničarskih i centrističkih stranaka ima, kako se čini, još manje izgleda da formira vladajuću koaliciju.



Pravo glasa ima 6.578.084 Izraelaca i oni mogu da glasaju na 13.685 glasačkih mjesta u Izraelu i još 103 u izraelskim diplomatskim predstavništvima u inostranstvu, javljaju izraelski mediji.



Očekuje se da će 60 do 70 posto glasova biti prebrojano do srijede ujutro.

Knesset je raspušten u decembru 2020. godine i otvoren je put novim izborima u nastojanju da se prevaziđe politički zastoj.



U Izraelu se glasa za političke stranke, a nijedna do sada nije osvojila većinu od 61 mandata.



Netanyahu koji je na čelu Vlade Izraela kontinuirano u posljednjih 12 godina nada se da će ga glasači nagraditi za uspješnu kampanju vakcinacije i normalizaciju odnosa sa četiri arapske zemlje, zahvaljujući posredovanju bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, te da će šesti put postati premijer.



Njegovi rivali međutim ističu ranije greške u borbi protiv pandemije, zbog koje je preminulo više od 6.000 Izraelaca, činjenicu da se oslanja na vjerske i ultranacionalističke saveznike, a prije svega što mu se sudi za korupciju, navodi Associated Press.



Netanyahu ima reputaciju političkog mađioničara i vrhunskog manipulatora sposobnog da prebrodi svaku krizu.

On se sada nada novom čudu, da će u novom parlamentu imati podršku za imunitet od sudskog gonjenja ili zamrzavanje procesa.



Protivnici ga međutim opisuju kao serijskog lažova koji je doveo do dvogodišnjeg političkog zastoja jer je svoje političko preživljavanje i pravne probleme stavio ispred interesa zemlje.



Ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da će izborna trka biti tijesna i da bi politički zastoj mogao da potraje i čak dovede do petih uzastopnih izbora.



Partija centra Yesh atid (Ima budućnosti) Yaira Lapida biće, sudeći po anketama, druga najveća u Knessetu posle Likuda, ali je nejasno da li ona može sa svojim saveznicima obrazovati koaliciju.



Netanyahuov drugi protivnik je Gideon Sa’ar sa novom partijom Nova nada koju čine bivši političari Likuda, a on se predstavlja kao alternativa za vladavinu zemljom mada mu je popularnost opala poslije početnog uspjeha.



Drugi bivši Netanyahuov saveznik, a sada rival čvrstorukaš i nacionalista Naftali Bennett, mogao bi da bude ključan za formiranje koalicije.