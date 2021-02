Srbija: Nema novih protivepidemioloških mera

Nije doneta nijedna nova odluka o pooštravanju protivepidemijskih mera posle sednice Kriznog štaba za borbu protiv virusa korona, a o eventualnim strožim merama Krizni štab će ponovo odlučivati na sednici u petak, 26. februara.



Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon na početku sednice odustao je od ideje o skraćenju radnog vremena ugostiteljskih objekata i eventualno tržnih centara do 18 sati.



Naveo je da je uočeno je da su restorani i kafići glavna mesta zaražavanja, ali da ostaje da se o tome više raspravlja na sednici u petak, 26. februara.



„Sat-dva (skraćivanja radnog vremena) ne rešava problem, glavno je pitanje poštovanje mera, a najvažnije je da se dalje sprovodi vakcinacija. To će dati rezultate bez obzira na situaciju koju trenutno imamo. Povećanje vakcinisanosti najvažnije je u ovom trenutku, ocenio je epidemiolog.



„Na današnjem sastanku je jasno konstatovano da su mesta odakle se prenosi infekcija ski-centri, dakle, zimovališta, odakle nam se vraćaju sa dokazanim infekcijama“, kazao je Kon i dodao da će se u petak, 26. februara, na sednici Kriznog štaba posebno raspravljati o tome kakve mere će se doneti na takvim lokacijama tokom predstojećeg vikenda.



„Na sledećem sastanku u petak će se raspravljati o modelima reagovanja u toku vikenda i o tome će se doneti odluka“, rekao je Kon posle sednice Kriznog štaba.



Jasno je procenjeno da se epidemiološka situacija dalje pogoršava i zato je neophodno maksimalno pojačati kontrolu. Iako je bila pojačana u poslednje vreme, treba nastaviti s kontrolom, kazao je Kon.



„Pojačaće se i nadzor nad oboljevanjem u školama. Nemamo zasad podatke koji ukazuju na veliki rizik, ali to je bitno jer su iskustva iz drugih zemalja takva da se prenošenje u školama dešavalo i zato će nadzor biti pojačan“, rekao je Kon nakon sednice Kriznog štaba.



Kako je pojasnio, u nadležnosti je svake škole i lokalnog zavoda na terenu da, ako se u jednoj grupi pojave dva slučaja zaraze, celu grupu prebaci na onlajn nastavu, podsetio je Kon.



On je novinarima rekao da su na sednici izneti različiti stavovi, ali su se članovi Štaba usaglasili da se preko vikenda moraju preduzeti neke mere i ostavljeno je da se pripremi predlog mera koje će važiti tokom predstojećeg vikenda, a koji bi u petak mogao biti usvojen.



Kon je rekao i da je virus masovno u cirkulaciji, da može biti asimptomatskih slučajeva oboljevanja, kada osoba dođe da primi vakcinu, a tek nakon toga se pojave simptomi zaraze.



S druge strane, dodao je on, ljudi mogu naknadno - posle prve doze - da se inficiraju, ali je utisak da su takvi slučajevi uglavnom blagi.



Inače, broj novozaraženih u utorak, 23. februara, prema zvaničnim podacima, prešao je 3.200, što ne uliva optimizam da će biti popuštanja mera.



Upućeni kažu da se najbolja slika epidemiološke situacije u zemlji vidi utorkom i sredom, jer rezultati od ponedeljka budu odraz testiranja tokom vikenda, kada se manje ljudi testira.



Veći je i broj ljudi u bolnicama, kao i pacijenata na respiratorima, a raste i broj prvih pregleda.