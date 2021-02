Film 'Quo Vadis, Aida' u užem izboru za Oscara za najbolji strani film

Film "Quo Vadis, Aida?" režiserke Jasmile Žbanić ušao je u drugi krug izbora za nagradu Oscar u kategoriji za najbolji strani film, objavljeno je na web stranici Oscars.org.

Za ovu kategoriju su se mogli prijaviti filmovi iz 93 zemlje. Među filmovima koji su ušli u uži krug su i i filmovi "The Mole Agent", "Charlatan", "Another Round", "Two of Us" i "La Llorona".

Glasanje o nominacijama počinje u petak, 5. marta 2021. godine, a završava se u srijedu, 10. marta 2021. godine. Nominacije za 93. dodjelu Oscara bit će objavljene u ponedjeljak, 15. marta 2021.

"Quo Vadis, Aida?" je film o genocidu u Srebrenici i prvi je igrani film na ovu temu.

Jasmila Žbanić je napisala scenario i režirala film, a u glavnim ulogama su Jasna Đuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler, Dino Bajrović, Emir Hadžihafizbegović i Boris Isaković.





Dodjela Oscara održat će se u nedjelju, 25. aprila 2021. godine, a uživo će se prenositi na ABC-u i u više od 225 zemalja širom svijeta.



Akademija filmskih umjetnosti i nauka globalna je zajednica koja okuplja više od 10.000 najuspješnijih umjetnika, filmaša i rukovodilaca koji rade na filmu. Akademija je profesionalna organizacija za dodjelu nagrada s navedenim ciljem unapređenja filmskih nauka i umjetnosti.



Pored prepoznavanja izvrsnosti u filmskom stvaralaštvu kroz Oscara, Akademija podržava širok spektar inicijativa za promociju umjetnosti i nauke o filmovima, uključujući javni program, edukativni rad itd.