Mali: U aprilu kreće prijava građana za novu finansijsku pomoć

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da će u aprilu početi prijavljivanje građana za novi paket finansijske pomoći.



Kako je potvrdio za RTS, finansijska pomoć biće isplaćena u dve rate.



"Deo ekonomskog paketa koji je planiran za pomoć građanima (60 evra) biće isplaćen u dve rate. Prvih 30 evra u maju, a drugih u novembru. Svi punoletni građani koji žele da se prijave to mogu učiniti u aprilu", kazao je Mali i dodao da će penzioneri dobiti ukupnu pomoć od po 110 evra.



Mali je kazao da će tehnika prijavljivanja biti ista kao i prošle godine, kada su se prijavljivali za pomoć od po 100 evra.



"Ko se bude prijavio za prvi deo pomoći, automatski će dobiti i drugi deo, neće biti potrebna dodatna prijava", napomenuo je on.



Vlada Srbije je krajem aprila prošle godine donela odluku da svim punoletnim građanima koji se prijave isplati po 100 evra u dinarskoj protivvrednosti.



Mali je rekao da je deo novog ekonomskog paketa pomoći, koji se priprema zbog krize izazvane pandemijom korona virusa, usmeren i ka privredi.



"Tri puta po 50 odsto minimalne zarade biće odvojeno za sva mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnika. Jedina nedoumica nam je da li da u ovu pomoć uključimo i velika preduzeća. O tome još razgovaramo", podsetio je on i precizirao da se razmatra koliko su bili ugroženi, koliki im je pad poslovnih performansi i koliko zaposlenih imaju.



Dodao je da će 50 procenata minimalne zarade biti dodeljeno za mart, april i maj, a isplata će početi u aprilu.



Mali je najavio i sektorsku pomoć za one koji su po istraživanjima najugroženiji, a to su autoprevoznici zbog ograničenja putovanja usled epidemije, pa će u periodu od šest meseci njima biti isplaćeno 600 evra po autobusu.



Istakao je da se sa bankama razgovara da država poveća nivo garancija prema bankama, kako bi one bile spremne da daju kredite i onima koji su lošem položaju, odsno kako bi se pomoglo najugrožnijima.



"Ukupna vrednost ovog programa je 235 milijardi dinara. Ukoliko budimo uključili i velika preduzeća, stićićemo do cifre od 250 milijardi dinara", rekao je Mali.



Podsetio je da je državna pomoć prošle godine iznosila šest milijardi evra, odnosno 705 milijardi dinara, ističući da "Srbija neće prekidati pomoć, sve dok traje kriza".



Kazao je i da u Srbiji nije bilo masovnog otpuštanja i zatvaranja fabrika prošle godine, kao u drugim zemljama, a stopa pada BDP-a je bila najniža u Evropi.