Vlada Kosova ublažila mere u borbi protiv COVID-19

Vlada Kosova je na sednici, održanoj 15. januara, ublažila mere koje su ranije uvedene u cilju sprečavanja širenja korona virusa, pa je tako građanima u opštinama koje se nalaze u crvenoj zoni kretanje dozvoljeno od 05:00 ujutru do 21:30 naveče.



U crvenu zoni spada i Priština, a do sada je kretanje građana bilo omogućeno do 20:00.



Takođe, u opštinama koje se nalaze u crvenoj zoni ugostiteljski objekti mogu da rade od 05:00 ujutru do 21:00 časa naveče.



Građanim koje žive na teritoriji opština koje se nalaze u žutoj i zelenoj zoni, kretanje nije ograničeno, a ugostiteljski objekti mogu da rade do 22:00 časa.



Ministarstvo zdravlja Kosova svake nedelje vrši kategorizaciju opština na crvenu, žutu i zelenu zonu.



U crvenoj zoni su opštine sa preko 150 inficiranih na 100.000 stanovnika u roku od nedelju dana, u žutoj zoni se ubrajaju one opštine u kojima je srednji rizik od širenja infekcije i u kojima ima od 76 do 150 inficiranih na 100.000 stanovnika. Zelena zona uključuje opštine sa najmanjim rizikom od širenja infekcije i imaju od 1 do 75 inficiranih na 100.000 stanovnika.



Prema novim merama, osobama starijim od 65 godina na celoj teritoriji Kosova se kretanje dozvoljava od 06:00 do 10:00 i od 16:00 do 19:00 sati.



Odlukom Vlade je zabranjeno okupljanje više od 30 ljudi u zatvorenim prostorijama dok je na javnim mestima dozvoljeno okupljanje do 50 lica.



Odobrena je odluka kojom se "ministar zdravlja ovlašćuje da pregovara o vakcinama protiv korona virusa".



Ministarstvo zdravlja je ranije saopštilo da je obezbeđeno pola miliona doza vakcina američke kompanije Pfizer a da će proces imunizacije početi u februaru.



Prema poslednjim informacijama Nacionalnog instituta za javno zdravlje, na Kosovu je od 1.659 testiranih uzoraka pozitivno na korona virus rezultiralo 296 osoba.



Preminulo je još sedam pacijenata pa se ukupan broj premunilih povećao na 1.399.



Trenutan broj aktivnih slučajeva je 5.164.