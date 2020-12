Kosovo: Osam smrtnih slučajeva i 249 novoinficiranih

U poslednja 24 sata na Kosovu je registrovano 249 novoinficiranih korona virusom od 1.048 testiranih uzoraka, dok je od posledica COVID-19 osam osoba preminulo, saopšteno je u petak iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova.



Takođe, za 24 časa je izlečeno 538 pacijenata, a trenutan broj aktivnih slučajeva je 10.181.



Od početka epidemije je ukupno registrovano 50.135 slučajeva od kojih je 1.298 preminulo.



Ministar zdravlja Armend Zemaj je na svom Facebook profilu napisao da je izvršena nedeljna kategorizacija opština na osnovu broja registrovanih, prema kojoj je Priština i dalje u crvenoj zoni.



To znači da građani mogu da se kreću od 5 sati ujutru do 20 sati uveče.



Inače, Vlada Kosova je 23. decembra ublažila mere i sada je ugostiteljskim objekatima na celoj teritoriji Kosova dozvoljen rad do 20 sati.



Takođe, prema novim merama, građanima koji žive na teritoriji opština koje su u žutoj i zelenoj zoni nije ograničeno kretanje.



U crvenoj zoni su opštine sa preko 150 inficiranih na 100.000 stanovnika u roku od nedelju dana, u žutoj zoni se ubrajaju one opštine u kojima je srednji rizik od širenja infekcije i u kojima ima od 76 do 150 inficiranih na 100.000 stanovnika. Zelena zona uključuje opštine sa najmanjim rizikom od širenja infekcije i imaju od 1 do 75 inficiranih na 100.000 stanovnika.