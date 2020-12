Đukanović: Odbrana nezavisnosti Crne Gore od onih koji je žele u ropstvu

Crnogorski predsednik Milo Đukanović izjavio je da od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 30. avgusta, nema komunikaciju sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, odbacio navode o bilo kakvim poslovnim vezama za njim, najavio odbranu nezavisnosti Crne Gore, te konstatovao da se nova Vlada Crne Gore ne može nazvati "prvom demokratskom vladom".

U intervjuu agenciji Beta Đukanović je rekao da mu se srpski predsednik Aleksandar Vučić nije javio niti tražio sastanak sa njim kada je bio na sahrani mitropolita Amfilohija u Podgorici i dodao da na Vučićevu posetu Crnoj Gori gleda kao na privatnu. Đukanović je kazao da nakon izbora 30. avgusta nije imao komunikaciju sa srpskim predsednikom.

"U prethodnom periodu sam imao komunikaciju koja je podrazumevajuća za ljude koji obavljaju funkcije šefova država susednih država", rekao je on.

Povodom Vučićeve izjave da je "užasnut antisrpskom kampanjom u Crnoj Gori", Đukanović je kazao da takve tvrdnje gotovo ne zaslužuju komentar:

"Pogledajte preglede srpske štampe uključujući i izveštaje analitičkih centara koji su se bavili medijskom scenom regiona i videćete da su registrovali nekoliko desetina hiljada tekstova sa unisonom, neprijateljskom porukom prema Crnoj Gori, sa neskrivenom potrebom mešanja ne samo u medijski već u unutrašnjopolitički život, tako da u tom smislu govoriti o antisrpskoj kampanji u Crnoj Gori smatram da je bespredmetno", kazao je Đukanović.

Đukanović je ponovio da sa Vučićem nema poslovne odnose.

"To je apsolutna besmislica ko god da je izgovorio. Nemam nikakvih skrivenih poslova ni u Crnoj Gori, ni u inostranstvu, ponajmanje u Srbiji", rekao je on i dodao da je to jedna od obmana koja se plasira od njegovih političkih protivnika.

Odgovornost za jačanje SPS

Crnogorski predsednik Milo Đukanović izjavio je da Demokratska partija socijalista (DPS) snosi deo odgovornosti za jačanje Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori ali da se to nije dogadjalo slučajno već je imalo svoju predistoriju.

Đukanović je rekao da se u "zadnjih godinu, dve, Srbija vratila svojoj politici iz 90-ih da tobože štiteći pravo ugroženih Srba u regionu zapravo ugrožava suverenitet susednih država i na taj način nedvosmisleno ali prividno kamuflirano najavljuje svoju ideju obnove velike Srbije" kao i da u tome "značajnu ulogu ima SPC".

Đukanović je rekao da nema nikakvu sumnju da će Zakon o slobodi veroispovesti biti pre ili kasnije deo pravnog pokreta Crne Gore, ali i dodao da ga je trebalo ranije usvojiti.

Crnogorski predsednik Milo Đukanović odbacio je ocene da je nova vlada Crne Gore "prva demokratska vlada" kao neargumentovane i dodao da je njihov cilj da "potkrepe nameru da se udje u neku vrstu revanšizma prema prethodnoj vlasti".

"Oni koji danas slave oslobodjenje priželjkuju da se Crna Gora vrati u ono stanje ropstva, državne i nacionalne obezličenosti kako je živela od 1918. do 1941. godine", rekao je Đukanović u intervjuu agenciji Beta.

Đukanović je odbacio političke komentare da ga je na izborima 30. avgusta pobedio mitropolit Amfilohije. On je saopštio da će crnogorska nezavisnost biti odbranjena.

"Pa ne bilo nas ako nismo u stanju da odbranimo crnogorsku nezavisnost. Ne bilo nas. A ima nas. Ima 40 poslanika u crnogorskom parlamentu koji su nepokolebljivo odlučni da to brane. Ne bilo nas ako nismo u stanju da sa tom snagom nastavimo put ka evropskom sistemu vrednosti. Ne treba očajavati nego treba realno gledati na stvari. Život je prepun uspona i padova. Nije problem pasti. Problem je ne ustati", rekao je Đukanović.

Međunarodno delovanje

On je odbacio ocene da ga je medjunarodna zajednica "pustila niz vodu" konstatujući da mu niko nije ni pomagao da "drži glavu iznad vode":

"Niti Crnoj Gori, niti meni lično niko nikada nije pomagao da držimo glavu iznad vode. Naprotiv. Setimo se samo referenduma. Jeste li prepoznali nekoga, iz sada nama partnerske medjunarodne zajednice, tada da nam pruža podršku. Ne", rekao je Đukanović, dodajući da je "čitavo vreme držao do svog integriteta, samostalno i odgovorno odlučivao o pitanjima koja se tiču crnogorskih interesa".

Govoreći o izjavi komesara za proširenje Olivera Varhejija da je Crna Gora trebalo da povuče odluku o proterivanju srpskog ambasadora Vladimira Božovića, Đukanović je ocenio da nije bilo mesta za njegovu takvu reakciju niti želi da je analizira.

"Nemoguće je komentarisati situaciju na Zapadnom Balkanu bez svakočasovnog detaljnog uvida u stanje stvari. Ja se plašim da u ovom trenutku taj uvid EU nema i da ne prepoznaje izvesne refleksije procesa koji se dogadjaju unutar same EU a koji se ovih dana manifestuju i u nemogućnosti da se usvoji evropski budžet. E, to se mora prepoznavati ukoliko se želi igrati uloga svetionika", kazao je on.

Kako je dodao, Zapadni Balkan je zona odgovornosti EU i ako se ona ne bude bavila Zapadnim Balkanom baviće se drugi sa svojim političkim uticajem.