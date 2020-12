OPEK i saveznice povećavaju proizvodnju nafte od januara

Članice Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK) i njima savezničke zemlje među kojima je Rusija dogovorile su se da od januara povećaju proizvodnju nafte za 500.000 barela dnevno.



Te države su saopštile da će se svakog meseca sastajati i odlučivati o daljoj proizvodnji nafte.



Odluka je doneta posle višednevne rasprave oko toga da li uopšte povećavati proizvodnju nafte početkom naredne godine, mada je pandemija korona virusa dovela do smanjenja tražnje za tim energentom.



Članice OPEK i njihove saveznice (takozvani OPEK plus) naglo su smanjile proizvodnju nafte u aprilu sa ciljem da povećaju njenu cenu, nakon što je pandemija oštro smanjila tražnju za gorivom.



Analitičari navode da je Saudijska Arabija, lider OPEK, želela produženje dosadašnjeg smanjenja proizvodnje od 7,7 miliona barela, a to je htela Rusija, najveća u bloku zemalja koje sarađuju s članicama OPEK.



Članice te organizacije su 2019. prosečno dnevno proizvodile 35,6 miliona barela nafte.



Njihovom stavu su se usprotivile neke zemlje, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, koje nisu želele produženje smanjenja proizvodnje. One su želele da proizvodnju smanje one zemlje koje su proizvodile više nego što je predviđeno sistemom kvota.



Zemlje proizvođači nafte suočavaju se s dilemom pošto veća proizvodnja povećava njihove prihode, ali može da obori cene, naročito imajući u vidu da je tražnja i dalje slaba i da je neizvesno kada će doći do oporavka posle pandemije.