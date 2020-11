Iz Inicjative 'Moja adresa: Srebrenica' ukazuju na manipulacije glasovima

Kandidati za vlasti Srebrenice na prošlonedjeljnim lokalnim izborima u BiH Alija Tabaković, Ćamil Duraković, Hamdija Fejzić i Sadik Ahmetović ukazali su još jednom na manipulacije glasovima uočene na izborni dan u Srebrenici.

Inicjativa “Moja adresa: Srebrenica” uputila je 16. novembra žalbu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine (CIK BiH) tražeći da se pokrene istraga o licima koja su glasala na lokalnim izborima u Srebrenici bez važećih dokumenata BiH.

U Inicijativi su Stranka demokratske akcije, Savez za bolju budućnost, Pokret demokratske akcije i Demokratska fronta i imali su zajedničkog kandidata, Aliju Tabakovića, za načelnika Opštine Srebrenica.

"Obavijestili smo javnost o krađama identiteta Bošnjaka koji su registrovani u Srebrenici, i to smo dokumentovali. Najbolji primjer za to su isključivanja struje kako bi se osporilo vađenje ličnih karata Bošnjacima. S druge strane, građanima iz Srbije omogućeno je sve, pa i to da općina, pošta i ostale institucije rade prekovremeno kako bi se izvadili dokumenti", poručio je šef izbornog štaba koalicije "Moja adresa Srebrenica" Sadik Ahmetović na konferenciji za novinare u i u srijedu (18. novembra) u Sarajevu.

On je naveo kako su uspjeli dobiti spisak od 1.400 imena ljudi koji nemaju nijedan dokument vezan za Srebrenicu, a glasali su na biračkim mjestima u tom gradu.



"Tražimo da CIK svojim dopisom potvrdi s IDDEEA-om i uporedi one koji su glasali i one koji nemaju lične dokumente. Siguran sam da bi se javila ogromna razlika u glasovima", ističe Ahmetović.

Ahmetović je naveo i da su Srebreničani koji žive u evropskim zemljama materijal za glasanje dobili nakon izbora, te tvrdi da je Centralna izborna komisija kasno poslala materijale.

Bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković poručio je kako su zbog sličnih propusta i incidenata, probosanske stranke izgubile izbore 2016. godine. Također, rekao je da će, ukoliko institucije i međunarodne organizacije ne intervenišu po ovom pitanju, kao novoizabrani vijećnik razmotriti opciju neulaska u Općinsko vijeće Srebrenice.



Alija Tabaković, koji je bio kandidat za načelnika Srebrenice, naveo je i kako su se ljudi nalazili na spisku za Srebrenicu, a dobijali su glasačke listiće za Uskoplje.

Lokalni izbori u BiH održani su u nedjelju 15. novembra.

U Srebrenici još uvijek nisu kompletirani izborni rezultati, jer je CIK BiH, zbog žalbi, naredio ponavljanje brojanja glasačkih listića sa biračkih mjesta u osnovnim školama u Potočarima i Srebrenici.

Prema nepotpunim podacima CIK-a, bez rezultata sa dva biračka mjesta, u ovoj opštini je kandidat Koalicije "Zajedno za Srebrenicu" Mladen Grujičić osvojio 4.111, a kandidat koalicije "Moja adresa Srebrenica" Alija Tabaković 1.781 glas.