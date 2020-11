Kon za RSE: Pooštriti sprovođenje mera u Srbiji, eventualno uvesti dodatne

Porast obolelih od COVID-19 je toliko očigledno nagao, posebno u Beogradu, da je jasno da se samo od sebe zaustaviti neće, kaže za RSE epidemiolog i član Kriznog štaba Vlade Srbije za suzbijanje epidemije korona virusa.

On uoči sutrašnje (petak 6. novembar) sednice Kriznog štaba, kaže da će tražiti uvođenje dodatnih mera koje bi sprečile frekvenciju kontakata na mestima gde ima glasne muzike i pevanja. Kon smatra da treba nositi zaštitne maske i na otvorenom što se ne bi odnosilo na boravak u prirodi.

Situacija u Srbiji se, prema upozorenju direktora Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu Marijana Ivanuše, datom za Tanjug, u odnosu na ostale evropske zemlje najbrže pogoršava.

Revizija neophodna

Predraga Kona, koji je ukazao da je potrebna revizija podataka o broju preminulih od COVID-19, pitali smo i da li ima napretka u toj reviziji.

„Ja sam praktično uradio jedan deo posla u smislu mortalitetne statistike koja jednostavno ukazuje na to da je ta revizija potrebna, pa možda čak i neophodna, i dobio sam podršku praktično svih struktura. I na tome je stalo“, naveo je Kon za RSE.

RSE: Vi ste po drugi put sa svog Fejsbuk naloga pozvali građane uoči vikenda da ostanu kod svojih kuća, da li mislite da zbog povećanja broja obolelih treba uvesti nove protivepidemijske mere?

Kon: Kratko i jasno – mislim, da. Mislim da treba, ne nove, nego prvo zaoštriti sprovođenje ovih koje sada postoje i imati dopunske mere koje nisu nove, one su već bile, samo što nisu sada trenutno aktuelne.

Sprečavati situacije gde se viče i peva

RSE: Koje ćete dopunske mere tražiti?

Kon: Ja ću svakako tražiti, sutra je sednica Kriznog štaba. Ne bih da unapred govorim o čemu se radi, ali je suština u sprečavanju situacija i atmosfera gde trešti muzika, gde ljudi da bi mogli da se sporazumevaju, jednostavno moraju da previše glasno govore, viču, gde ima pevanja. Dakle, to zaista mora da se spreči pogotovu sad za ovaj vikend kada je frekvencija kontakata u Beogradu najveća, upravo i na takvim mestima.

S druge strane, mora da se obezbede svi uslovi za do sada vrlo jasnu naglašenu meru obaveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru. Lično, smatram da to treba proširiti – znači lično smatram – da to treba proširiti i na otvoreni prostor. Normalno, to se ne odnosi na neki boravak u prirodi, nego govorim o pešačkim zonama, centralnim zonama grada i mestima gde jednostavno nije potpuno u mogućnosti da se kontroliše distanca.

RSE: Da li se slažete sa ocenom direktora Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji kad kaže da se situacija ovde najbrže pogoršava u Evropi jer se broj obolelih u poslednje dve nedelje povećao četiri puta?

Kon: Ja sam jutros čak citirao tu njegovu izjavu. Ona je dobronamerna, kako sam je ja shvatio, i upozoravajuća. Nisam analizirao potpunu tačnost, ali ne sumnjam. Mislim, porast je toliko očigledno nagao, posebno u Beogradu, da je jasno da se samo od sebe zaustaviti neće. Znači ne može baš ništa dobro da donese, ukoliko se ozbiljno ne pooštri prvenstveno sprovođenje mera, a eventualno i dodatne mere.

A masovno testiranje?

RSE: Da li se razmišlja o masovnom testiranju, kakvo je recimo uradila Slovačka, i ima li Srbija kapacitete za to?

Kon: Nije za tako nešto do sada bilo razgovora. S druge strane, moram da primetim da sada, u ovoj fazi ovakvog uspona, nisam siguran… Treba biti realan i razmišljati da li bi bili u stanju da tako nešto sprovedeno, a drugo, šta se zapravo očekuje sa tim masovnim testiranjem.

Ako se radi o testiranju antitela, mi smo to kao zadatak sebi već ranije dali. Još uvek nemamo rezultate toga. Ako se misli na PCR testiranje kompletnog stanovništva, to jednostavno ne mislim da nešto posebno može da donese osim u nekim dramatičnim okolnostima kada treba potpuno da se odvoje oni koji nose virus u odnosu na one koji ne nose, ali treba prethodno imati zamisao kako će to da se sprovede.



Nije mi do kraja jasno koja je ideja tog poduhvata u Slovačkoj, osim samog saznanja o prisustvu (virusa, prim. aut.). Nije dovoljno saznanje, nego treba iza toga da vrlo jasno stoji mera koja se planira da se sprovede prema svima onima koji su pozitivni.

RSE: Imate li podatke s kim je Srbija sklopila dogovore o nabavci vakcine i sa kim pregovara?

Kon: Nemam ja te podatke. Ja, praktično, te podatke dobijam preko medija. Mi imamo osnovnu informaciju da smo ušli u tu grupu zemalja koje praktično učestvuju u tom finansiranju, pa na osnovu toga imamo neki prioritet u dostupnosti vakcina. To je sve što imam.

Gdje se stalo sa revizijom broja umrlih?​

RSE: Ima li napretka u reviziji broja umrlih od korona virusa?

Kon: Ja ne učestvujem u tome niti znam da je formirana neka posebna grupa ili tim, tako da nemam saznanja o tome.

RSE: Ali Vi ste sami najavili tu reviziju, zar ne?



Kon: Ja sam praktično uradio jedan deo posla u smislu mortalitetne statistike koja jednostavno ukazuje na to da je ta revizija potrebna, pa možda čak i neophodna, i dobio sam podršku praktično svih struktura. I na tome je stalo.



RSE: Možemo li očekivati da se neka od preporuka Udruženja „Ujedinjeni protiv kovida“ prihvati pošto ste rekli da su tema na Kriznom štabu?

Kon: Nisam rekao da su tema na Kriznom štabu. Ono što ja čitam i što obično kažem je da osluškujem sve što se govori. Mi o Udruženim protiv kovida nikada nismo raspravljali na Kriznom štabu.



RSE: Da li Vi lično pratite preporuke i kritike ovog Udruženja?

Kon: Sve, ali bukvalno sve ono što preporučuju smo razradili. Sve ono što oni kritikuju, sve smo i mi, medicinski deo Kriznog štaba, kritikovali.