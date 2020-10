Umjetnici iz BiH iskazali podršku kolegama u Srbiji

Više od 60 umjetnika iz Bosne i Hercegovine poslalo je pismo podrške umjetnicima u Srbiji, koji su u posljednje vrijeme izloženi učestalim napadima.

„Osuđujemo sve napade u Srbiji na naše kolege glumce, reditelje, pisce, likovne umjetnike, producente, organizatore i direktore umjetničkih institucija. Oni su ovih dana izloženi nizu napada zbog svog umjetničkog angažmana koji je dijelom povezan i sa Bosnom i Hercegovinom.

Svako ugrožavanje slobode govora i misli izražavanja u bilo kojoj od zemalja u regionu, udar je na sve umjetnike i našu publiku, dovodi u opasnost izgradnju demokratskog društva i vladavine prava. Pozivamo sve nadležne institucije da zaštite napadnute kolege i omoguće slobodu govora“, navodi se u pismu podrške.

Reditelj Haris Pašović kaže da je važno da broj onih koji šalju poruku solidarnosti i podrške stalno raste.

„Javljaju se svakodnevno umjetnici da se priključe toj inicijativi, da damo podršku našim kolegama u Srbiji, koji su ovih dana i ovih sedmica izloženi strašnom teroru od strane određenih ekstremističkih grupacija. Međutim, ono što najviše brine u ovoj situaciji jeste da Ministarstvo za kulturu Srbije nije zaštitilo te umjetnike, njihovu slobodu i pravo da govore, da se izražavaju i rade svoj posao, nego naprotiv“, kaže za Radio Slobodna Evropa reditelj Haris Pašović.

U posljednjih nekoliko sedmica u Srbiji su pojedini umjetnici izloženi napadima, ističe Pašović i navodi primjer reditelja Zlatka Pakovića i glumaca iz predstave o Srebrenci, ali i napade na glumca Milana Marića, koji je učestvovao u serijalu o svjedočenjima o Srebrenci u Hagu.

U projektu Srebrenica 25, koji je nastao povodom obilježavanja 25. godina genocida u Srebrenici, učestvuje i bh. glumica Arma Tanović. Ona je jedna od potpisnica pisma podrške.

„Kada ljudi u određenom kulturološkom kontekstu ukazuju na anomalije, na probleme i društvene rak rane, mislim da je jako važno da takve hrabre postupke pohvalimo, da stanemo iza njih, da podržimo kolege, i na kraju, da osudimo svaki oblik napada, agresije, cenzurisanja, kako onog akademskog i kabinetskog, tako i onog najbahatijeg i uličnog“, navodi Tanović.

Grupa mladića upala je 13. oktobra u večernjim satima na izložbu strip crteža u Beogradu i pocijepala radove.

Nekoliko dana prije, 9. oktobra, u glavnom gradu Srbije dogodio se još jedan incident, na izložbi u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Miša Vacić, predsjednik organizacije Srpska desnica, upao je na izložbu "Kapija - i kad boli, istina je lijek" o ratnim događajima u Tuzli i oteo mikrofon organizatorima da bi se obratio medijima i iznio svoje mišljenje o toj temi.

Pašović smatra da je za ovakvo stanje odgovorna politika, ali da veliki problem predstavljaju i pojedini mediji, koji napade na umjetnost tabloidiziraju.

„Osim što izražavamo solidarnost sa našim kolegama u Srbiji, ja mislim da je važno da razumijemo da to nije izolovani slučaj, niti je to samo u Srbiji. Stalno se vrši pritisak na umjetnike, u svim zemljama bivše Jugoslavije, i stalno je sloboda govora ugrožena i to je ono što je zaprepašćujuće. Da zapravo kada trebamo razvijati demokratiju, kada bi izabrani političari morali da se bore za slobodu govora i slobodu izražavanja svakog pojedinca, a pogotovo umjetnika čiji je to posao, da zapravo pogoduju na neki način tim izljevima bijesa prema umjetnicima i u Srbiji, ali i drugim zemljama bivše Jugoslavije. To mora stati“, navodi on.

Pismo podrške su potpisali: Selma Alispahić, Sabina Bambur, Senad Bašić, Almir Bašović, Jasna Berry, Snežana Bogičević, Gordan Boban, Vedrana Božinović, Ermin Bravo, Enis Čisić, Aida Čorbadžić, Zijah Gafić, Vanesa Glođo, Jasna Diklić, Kaća Dorić, Džana Džanić, Admir Glamočak, Jasna Hadžimehmedagić-Berkić, Bojan Hadžihalilović, Dada Hadžihalilović, Nermin Hamzagić, Saša Handžić, Emina Hodžić-Adilović, Lejla Hodžić, Faruk Lončarević, Damir Imamović, Almir Imširević, Elmir Krivalić, Elma Islamović, Maja Izetbegović, Dragan Jovičić, Ademir Kenović, Zehra Kreho, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Aleš Kurt, Almir Kurt, Mirela Lambić, Boris Ler, Mirna Ler, Merima Lepić-Redžepagić, Tanja Miletić-Oručević, Mona Muratović, Irena Mulamuhić, Dino Mustafić, Haris Pašović, Dražen Pavlović, Maja Salkić, Aleksandar Seksan, Amar Selimović, Selma Spahić, Dino Šukalo, Arma Tanović, Danis Tanović, Nermin Tulić, Alban Ukaj, Adisa Vatreš-Selimović, Damir Šagolj, Dino Šukalo, Slaven Vidak, Srđan Vuletić, Safet Zec, Jasna Žalica, Pjer Žalica, Jasmila Žbanić.