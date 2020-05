Srbija: Počinje testiranje na antitela sedam hiljada porodica

Vlada Republike Srbije saopštila je da će se studija o tome koliko je osoba u Srbiji razvilo antitela na COVID-19 raditi na uzorku od 7.000 domaćinstava, odnosno ukupno 17.000 ljudi, prema metodologiji koju je izradio Medicinski fakultet u Beogradu, početi danas, 4. maja, i da će trajati 60 dana.

"Glavni ciljevi ovog seroepidemiološkog istraživanja su određivnje kumulativne incidencije COVID-19 oboljenja u odnosu na uzrast i pol u populaciji Srbije, na osnovu seropozitivnosti, određivanje procentualnog učešća asimptomatskih formi bolesti ili subkliničkih infekcija i sekvencioniranje i sagledavanje molekularne epidemiologije virusa SARS-CoV-2 koji cirkuliše u populaciji Srbije", objašnjava se u saopštenju.

Takođe, dodaje se, ovim istraživanjem će se odrediti faktori rizika od nastanka infekcije poređenjem izloženosti inficiranih i neinficiranih osoba, proučiti promene u ponašanju i proceniti nivo percepcije rizika populacije.

Ispitanici moraju dati pristanak

Kako se navodi u sinopsisu protokola studije, objavljenom na sajtu Vlade Srbije, kriterijumi za uključivanje ispitanika u studiju biće da su svi odabrani ispitanici stari sedam i više godina, da su dali usmeni i pisani pristanak posle detaljnog informisanja.

Za osobe mlađe od 18 godina pristanak daju roditelji ili staratelji, dodaje se u studiji. Još jedan od kriterijuma jeste da je zdravstveno stanje ispitanika takvo da omogućava uzimanje uzorka krvi definisano protokolom.

Kako se navodi, kriterijumi za isključivanje iz studije su odbijanje učešća u studiji, da lice ima pravnu meru zaštite ili da ne može da izrazi saglasnost za učešće u studiji ili da ima kontraindikacije za venepunkciju.

Takođe se napominje da sumnja ili potvrđena akutna ili prethodna infekcija COVID-19 nisu kriterijum za isključenje u istraživanju.

"Svaki regrutovani ispitanik biće zamoljen da popuni epidemiološke upitnike specijalno dizajnirane za potrebe ove studije. Za potrebe serološkog testiranja koristiće se serum kao uzorak. Uzorak seruma će se sakupiti od svakog ispitanika nakon njegovog uključivanja u studiju", navodi se na sajtu Vlade Srbije.

Etička komisija Medicinskog fakulteta odobrila protokol studije

Protokol studije, dodaje se, odobren je od strane Etičke komisije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Etičkog komiteta Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut”.

"O istraživanju je obavešten Etički odbor Srbije, koji ima nadležnost da prati sprovođenje studije, kao i ukoliko bude nekih spornih pitanja da mišljenje na osnovu upita organizatora studije".

Građani Srbije će biti pozvani da učestvuju u istraživanju preko medija, dodaje se.

Član republičkog Kriznog štaba za borbu protiv bolesti COVID-19, Branislav Tiodorović, rekao je 3. maja za Radio Slobodna Evropa (RSE) da će ljudi "metodom slučajnog uzorka dobijati poziv da dođu u ambulantu da daju uzorke ili će lekari ići kod njih, gde će se u terenskom ispitivanju uzimati krv kako bi se u seroepidemiološkom istraživanju utvrdio nivo stvorenog imuniteta".

On je naveo i da će svakome ko je ušao u studiju to biti javljeno telefonom. "Ali građanima moram da kažem da to ne znači da će to biti neka prisila. Ljudi ipak odlučuju na osnovu svog uverenja. Zbog toga bi dobro bilo da građani razumeju da je cilj ovog istraživanja važan i za njih", dodao je on.

Tiodorović je rekao da je suština najavljene studije, prosto objašnjeno, da znamo da li sutra možemo živeti slobodnije i bez opterećenja.

Prema poslednjim podacima republičkog kriznog štaba, od nedelje 3. maja u 15 sati, u Srbiji je registrovano 9.464 potvrđenih slučajeva COVID 19, dok je 193 ljudi umrlo.

Od početka pandemije korona virusa u Srbiji je ukupno testirano 101.911 građana.