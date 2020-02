Dodik: Neće biti ni koraka ka NATO-u

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da BiH neće ostvariti nijedan korak ka integraciji u NATO i da neće biti knjiženja vojne imovine dok vlast čini SNSD i njegovi partneri.



"Dok moji ljudi sjede u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine i dok sam ja u Predsjedništvu BiH nećemo se pomaknuti nijedan korak prema integraciji BiH u NATO. NATO u posljednjih nekoliko mjeseci nije pomenuo riječ integracija, nego partnerstvo", rekao je Dodik, koji je srpski član Predsjedništva BiH, novinarima u Banjaluci.



On je podsjetio da je NATO prošle godine jasno dao do znanja da će aktivirati Akcioni plan za članstvo /MAP/ pod uslovom da mu iz BiH bude dostavljen godišnji nacionalni plan /ANP/.



"Taj plan nije dostavljen, niti je NATO ikada potvrdio da je dobio ANP i da se radi o aktiviranju MAP-a. Mi smo u Programu reformi rekli da nema prejudiciranja članstva BiH u NATO-u i da će za svaku odluku o eventualnoj integraciji BiH u NATO biti potrebna nova odluka Predsjedništva i Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Kroz to smo se odmakli od NATO-a", pojasnio je Dodik.



Govoreći o knjiženju vojne imovine kao vlasništvo BiH, Dodik je istakao da toga neće biti kao što nije ni do sada, te podsjetio da Republika Srpska od 2013. godine ne dozvoljava knjiženje vojne imovine.



On je rekao da Srpska nije dala saglasnost za to i da mora da postoji sporazum između dva entiteta da bi bilo rješavano pitanje vojne imovine, ali da takvog sporazuma nema.



"Ako nema sporazuma, nema ni knjiženja. Mi smo odbacili sve sporazume i u daleko težim okolnostima nismo prihvatili da predamo kasarne koje su i dalje vlasništvo Republike Srpske. Dok smo mi u vlasti nema predaje kasarni i nema članstva u NATO-u, a ako neko pokuša da nešto i dogovori to ću nastojati da razvalim", poručio je Dodik.



Odgovarajući na pitanje da li se danas sastao sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem, Dodik je rekao da nije, ali da u kontinuitetu razgovaraju o važnim projektima za Bijeljinu i mogućnosti zajedničkog djelovanja.



"Rukovodstvo SNSD-a je upravo tu da procijeni na koji način ćemo se angažovati u Bijeljini", dodao je Dodik.