Pritisak na senatore da pozovu Boltona da svedoči

Drugog dana iznošenja argumenata pravnog tima predsednika SAD Donalda Trampa u postupku o njegovom opozivu u Senatu, pojačan je pritisak na članove ovog tela da pozovu bišveg savetnika za nacionalnu bezbednost Džona Boltona (John) da svedoči. Trampovi advokati su odbacili nove Boltonove navode navodeći pravne i istorijske argumente za oslobođenje predsednika SAD od optužbi.

Trampov pravni tim je nastavio svoje izlaganje u trenutku kada se republikanska većina u Senatu suočava sa ozbiljnim navodima iz Boltonove knjige koja dovodi u pitanje jedan od ključnih argumenata odbrane – da predsednik SAD nikada nije uslovljavao zamrzavanje vojne pomoći Ukrajini sa zahtevom da istraži njegovo političkog rivala Džoa Bajdena (Joe Biden).

Trampovi advokati nisu direktno komentarisali navode iz Boltonove knjige koja će uskoro biti objavljena, mada je jedan od njih posredno kritikovao.



“Bavimo se dokazima iz transkripta i javno dostupnim informacijama, a ne sa spekulacijama i tvrdnjama koje uopšte nisu zasnovane na standardima neophodnim za dokaze,” kazao je Trampov advokat Džej Sekulov (Jay Sekulow).

Ken Star (Starr), čija je istraga protiv Bila Klinitona (Bill Clinton) rezultirala postupkom opoziva, lamentirao je zbog, kako ga je nazvao “doba impičmenta”.

Po njegovim rečima, impičment iziskuje da je zaista počinjena kriminalna radnja i “istinski nacionalni konsenzus” – da bi predsednik morao da ode. Međutim, Star je dodao da nijedan od ova dva uslova nisu ispunjeni.



Impičment je “prepun gorčine koja deli zemlju kao ništa drugo”, istakao je Star, naglašavajući da “oni koji su učestvovali u Klintonovom impičmentu shvataju to – zaista na ličan način.”



Boltonova knjiga je podstakla debate oko pozivanja novih svedoka, što republikanci odbijaju. Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost je naveo da mu je Tramp rekao da želi da se zamrzne vojna pomoć od skoro 400 miliona dolara Ukrajini da bi izvršio pritisak na vlasti u Kijevu da pokrenu istragu protiv Džoa i njegovog sina Hantera Bajdena.

Trampov tim tvrdi suprotno, a sam predsednik SAD je napisao na Tviteru u ponedeljak da nikada to nije rekao Boltonu.



Republikanski senatori se suočavaju sa ključnim trenutkom. Naime, demokrate traže iskaz Boltona i drugih ključnih svedoka, tako da raste pritisak na najmanje četiri republikanska senatora čiji bi glasovi bili dovoljni da Senat to naloži



“Važnost Džona Boltona za našu odluku postaje sve jasnija,” izjavio je republikanski senator iz Jute Mit Romni (Mitt Romney). Republikanska senatorka iz Mejna Suzan Kolins (Susan Collins) je ponovila da je uvek želela “priliku za svedoke”, te da izveštaji o Boltonovoj knjizi “pojačavaju taj slučaj”.

Trampov tim: Demokrate žele da ponište rezultate izbora

Međutim, insistiranje na pozivu Boltonu da svedoči nisu promenili stav lidera republikanske većine Miča Mekonela (Mitch McConnell), koji je rekao svojim kolegama tokom ručka u ponedeljak da će doneti odluku kada Trampova odbrane završi iznošenje argumenata u utorak, prenosi AP.

Nakon toga, senatori će imati na raspolaganju 16 časova da postave pitanja obema stranama.

Očekuje se da do četvrtka glasaju da li će dopustiti saslušanje novih svedoka. Republikanci ističu da ako Bolton bude pozvan, da će onda tražiti reciprocitet, što znači da će pokušati da pozovu Džo Bajdena i njegovog sina Hantera, koji je bio u bordu direktora ukrajinske gasne kompanije Burizma.

Trampov tim je izložio široku linije odbrane u subotu, koja je trajala samo dva sata, optužujući demokratsku većinu u Predstavničkom domu da koristi postupak opoziva da ponište rezultate izbora iz 2016. i smene Trampa.



Demokrate: Bela kuća prikriva dokaze

U međuvremenu, demokrate ističu da Trampovo odbijanje da dozvoli zvaničnicima njegove administracije da svedoče tokom postupka opoziva, jedino pojačava osećaj da Bela kuća prikriva činjenice. Kako navodi Boltonov advokat, Bela kuća ima u posedu njegov rukopis oko mesec dana.

Lider demokratske manjine u Senatu Čak Šumer (Chuck Schumer) je kazao: “Svi gledamo direktno kako Bela kuća zataškava slučaj”.

Navodeći istraživanja javnog mnjenja koja pokazuju da građani žele svedočenja, Šumer je istakao da “mi želimo istinu, a to traži i američki narod”.

Čelnik tima tužilaca Predstavničkog doma, Adam Šif (Schiff), nazvao je Boltonov slučaj testom za senatore koji imaju ulogu porotnika.

“Ne znam kako možete da objasnite da želite potragu za istinom u ovom suđenju, a kažete da ne želite da saslušate svedoka koji je direktno razgovarao o ključnom navodu iz optužnice o impičmentu”, kazao je Šif za CNN.

Boltonova knjiga

O Boltonovim tvrdnjama najpre je pisao “Njujork tajms” a potvrđeni su i AP-u od osobe koja je imala uvid u tekst.

Knjiga: “Soba u kojoj se to desilo; Memoari iz Bele kuće (The Room Where It Happened; A White House Memoir) trebalo bi da bude objavljena 17. marta.

Džon Olaje (John Ullyot), portparol Nacionalnog saveta za bezbednost (NSC), na čijem je Bolton nekada bio čelu, izjavio je da je rukopis dostavljen ovom telu na uvid pre objavljivanja, i da se trenutno iščitava.

Tramp: Bolton želi da proda knjigu

Tramp je odbacio Boltonove navode.

“Nikada nisam rekao Džonu Boltonu da je pomoć Ukrajini povezana sa istragom demokrata, uključujući Bajdene. Ako je to Bolton izjavio, to je učinio samo da bi prodao knjigu”.



On je istakao da ljudi mogu da pročitaju transkript njegovog telefonskog razgovora sa predsednikom Ukrajine Volodomirom Zelenskim od 25. jula prošle godine u kome, kako navodi, nema pritisaka za sprovođenjem takve istrage.



AP piše da je Tramp netačno tvrdio u ponedeljak da demokrate u Predstavničkom domu “nikada nisu zatražile da Džon Bolton svedoči”.

Demokrate su pozvale Boltona da svedoči, ali se on nije pojavio da da iskaz. Demokrate kasnije nisu izdale obavezujući nalog (subpoena) Boltonu da svedoči, jer je zapretio tužbom, što bi dovelo do dugotrajnog sudskog spora.

Bolton je sada u pravnom sporu sa Belom kućom oko rukopisa svoje knjige zbog korišćenja citata i drugih materijala sa sureta i razgovora sa stranim državnicima, kaže za AP osoba upoznata sa ovim slučajem, govoreći pod uslovom anonimnosti.

Bela kuća traži od Boltona da ukloni delove knjige za koje smatra da sadrži poverljive informacije.

Bolton je napustio Belu kuću dan pre nego što je Tramp odobrio Ukrajini pomoć 11. septembra, nakon što je bila zamrznuta tokom leta. Bolton je u međuvremenu iskazao spremnost da svedoči uprkos Trampovoj naredbi kojom se zabranjuje njegovim saradnicima da sarađuju u postupku impičmenta.

Trampov opoziv je malo verovatan jer je za to potrebna dvotrećinska većina od 67 od 100 glasova u Senatu. Međutim, Bela kuća gleda na prezentaciju Trampovog pravnog tima u Senatu kao na priliku da odbaci optužbe, odbrani poziciju predsednika i spreči slabljenje Trampove političke pozicije uoči novembarskih izbora na kojima nastoji da dobije drugi mandat.



Tramp se suočava sa dve tačke optužnice: zloupotreba položaja zbog zahteva Ukrajini da istraži njegovog političkog rivala uslovljavajući to vojnom pomoći. Druga je opstrukcija Kongresa time što je naložio svojim saradnicima da ne sarađuju u postupku impičmenta, podseća AP.



Demokrate su izložile svoju optužnicu prošle sedmice, upozoravajući da će Tramp nastaviti da zloupotrebljava svoj položaj i ugrožava američku demokratiju, sem ako Kongres ne interveniše i smeni ga pre izbora ove godine.