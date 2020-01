Opasan zrak u brojnim gradovima u BiH

U mnogim bh. gradovima kvalitet zraka je i dalje loš. U Sarajevu je indeks kvaliteta zraka ponovo okarakterisan kao opasan (249), podaci su objavljeni na portalu “Zrak ekoakcija”.

Trudnice, stare osobe i djeca, osobe s respiratornim i srčanim problemima trebalo bi da ostanu u zatvorenom, a tokom boravka napolju treba izbjegavati bilo kakve napore.

Iako je Kantonalna vlada ukinula epizodu “Uzbunа” i dalje je na snazi epizoda “Upozorenje”.

Situaciju otežava i nestašica respiratornih maski. Ako u Sarajevu ponovo bude na snazi epizoda “Uzbuna”, zaštitne maske biće besplatne za socijalno ugrožene građane, odluka je Kantonalne vlade.

Indeks kvaliteta zraka od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje. Mjerenja su izvršena u 8 sati.