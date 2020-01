Višegradska grupa: I Balkan da razgovara o budućnosti EU

Mađarski premijer Viktor Orban predložio je danas u Pragu premijerima Poljske, Češke, Slovačke i Austrije na samitu Višegradske četvorke sa Austrijom da se zahteva od Brisela da u buduće rasprave o budućnosti Evropske unije uključe i zemlje Zapadnog Balkana, što su premijeri V4 kao zajednički stav podržali.

"Izneo sam mađarski predlog premijeru Babišu da kao predsedavajući Višegradske grupe kada bude organizovana konferencija o budućnosti Evrope da na nju pozovemo i zemlje Zapadnog Balkana koje nastoje da dobiju članstvo, bez obzira što još nisu članice EU. Jer i njih se budućnost Evrope tiče", kazao je na konferenciji za novinare na današnjem samitu V4 plus Austrija premijer Orban.



Mađarski premijer izrazio je zadovoljstvo što su na današnjem samitu u Pragu premijeri Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske zajedno sa kancelarom Austrije odredili neka ključna pitanja za saradnju, uz klimatsku politiku, bezbednost i suzbijanje nelegalne migracije pre svega na spoljašnjim granicama Unije, takođe i nužnost proširenja EU.



"Pred nama je rasprava koja će trajati u narednim mesecima a možda i godinama, a to je konferencija o budućnosti Evropske unije. Ja pozdravljam predlog premijera Orbana da o budućnosti EU diskutuju i zemlje Zapadnog Balkana koje moraju da vide svoju buduću perspektivu u ovom našem ekskluzivnom društvu", rekao je slovački premijer Peter Pelegrini.



U formatu V4 plus premijeri Mateuš Moravjecki, Andrej Babiš, Peter Pelegrini, Viktor Orban i austrijski kancelar Sebastijan Kurc razgovarali su danas pre svega o klimatskoj politici i načinu na koji će i oni srednjeevropski regioni i zemlje čije industrije zavise od uglja i nečistih tehnologija modernizovati svoje privrede da dostignu klimatsku neutralnost.



"Govorili smo i o fondu koji treba da finansira odustajanje Evrope od uglja. Smatramo da je ispravno da pojedine države pređu sa uglja na više ekološke načine snabdevanja energijom. Za Austriju je vrlo važno da se ne pomaže iz tog fonda nuklearna energija, već da se tim sredstvima pomažu obnovljivi izvori", kazao je na konferenciji za novinare tokom samita kancelar Kurc.



Češki premijer Babiš i slovački premijer Pelegrini naglasili su međutim da u dostizanju klimatske neutralnosti računaju upravo na dogradnju nuklearnih elektrana, jer bez nuklearne energije odustajanje od uglja u Češkoj i Slovačkoj nije moguće.



"Sa radošću mogu da konstatujem da naši partneri razumeju da različite startne pozicije istovremeno moraju da znače i različite izazove. To razumevanje naše polazne pozicije moglo je da se nasluti u početnom predlogu podele sredstava Fonda pravedne transformacije i dobra je vest, čak možda jako dobra za Poljsku. Zato što naši partneri u Evropi razumeju da moramo da idemo mnogo dužim i težim putem prema toj neutralnosti, da nam to može oduzeti više vremena i da će nam trebati više sredstava", kazao je poljski premijer Mateuš Moravjecki.



Prema informacijama poljske državne novinske agencije PAP 26,7 odsto sredstava iz fonda za olakšanje tranzicije ka klimatskoj neutralnosti namenjeno je Poljskoj.



I slovački premijer Peter Pelegrini upozorio je da postizanje cilja klimatske neutralnosti mora da se odvija socijalno pravedno, da ne ugrozi socijalni mir u regionima zavisnim od uglja.



Premijeri Višegradske grupe složili su se danas na samitu u Pragu da su izbegličke kvote prošlost koja se ne može nikome nametati i da zemlje članice imaju pravo da one odlučuju ko će živeti u Evropi a ne da to čine krijumčari migranata i da Evropa mora da zaustavi nelegalnu migraciju na spoljašnjim granicama, a da su sve zemlje V4 spremne da podrže kadrovski, materijalno i finansijski i pomognu zemljama na jugu Evrope koje su na udaru migracijskih talasa.