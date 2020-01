Veganstvo je filozofsko verovanje, zaključio britanski sud

Britanski sud za radna prava je danas, u toku spora oko jednog otkaza, doneo odluku da je veganstvo - način ishrane i života koji izbegava bilo kakvu okrutnost nad životinjama i njihovo iskorišćavanje, etički predstavlja "filozofsko verovanje" zaštićeno zakonom od diskriminacije.



"Potpuno sam uveren da je etički gledano, veganstvo filozofsko verovanje", rekao je sudija Robin Postl iz suda u Norviču, na istoku Engleske.



"Etički vegan" ne jede hranu životinjskog porekla i odbija bilo kakvu eksploataciju životinja, te i korišćenje odeće i obuće od kože, vune ili korišćenje kozmetike testirane na životinjama.



Britanski Zakon o jednakosti iz 2010. godine definiše "filozofsko verovanje" kao "autentično uverenje, a ne mišljenje ili gledište na osnovu trenutnog stanja dostupnih informacija".



To "filozofsko verovanje" mora uz to biti "kompatibilno s ljudskim dostojanstvom" i ne sme biti u sukobu sa osnovnim pravima drugih.



Sudija je utvrdio da se Džordi Kasamitjana, 55-godišnji stanovnik Londona, koji veruje da je otpušten zbog svog veganskog verovanja, uklapa u tako opisano verovanje.



Ta odluka suda će "pomoći veganstvu jer ima vegana koji strahuju da govore o svom uverenju", rekao je Kasamitjana novinarima.



To će imati "domino efekat", nastavio je on: "uz više vegana, biće i više životinja, i bolje životne sredine, i više zdravlja".



"Ovo je veoma važna odluka. Prvi put se priznaje da se etičko veganstvo (...) može zaštititi od diskriminacije", rekao je njegov advokat Piter Deli.



Vređanje etičkih vegana "može se shvatiti kao uznemiravanje na isti način kao i rasistička ili seksistička uvreda i diskriminacija", dodao je on.



Sud će sada, pošto je definisao gde veganstvo spada po zakonu, morati da utvrdi da li je Kazamitjana diskriminisao bivši poslodavac zbog tog njegovog verovanja, odnosno zbog ukazivanja da penzioni fond zaposlenih ulaže novac u kompanije koje vrše ispitivanja na životinjama.



Po anketi agencije "Ipsos Mori" koju je naručilo društvo "The Vegan Societi", 2019. godine je u Velikoj Britaniji bilo skoro 600.000 vegana.