Protest Dveri ispred ambasade Crne Gore u Beogradu

Lider Dveri Boško Obradović u petak je na zidu ambasade Crne Gore u Beogradu ispisao grafit "Milo, lopove! Ne damo ti svetinje".

On je to učinio kao vid protesta zbog usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti, koji je izazvao proteste.

"Milo, lopove ne damo ti svetinje. Ti i tvoj brat blizanac Vučić ste isti kriminalci i izdajnici. Protestnu notu sam ti isporučio na zidu ambasade Crne Gore u Beogradu", naveo je Obradović.

Okupljene pristalice Dveri ispred ambasade Crne Gore su nosli transprante sa natpisima "Milo Vučiću", "Zašto ćutiš Srbijo", "Vučić-Milo braća blizanci".

Osude Zakona i iz Skupštine Srbije

Tokom sednice Skupštine Srbije, na čijem je dnevnom redu rasprava o izmenama Zakona o Vojsci Srbije i Strategiji odbrane, govorilo se o Crnoj Gori. Poslanici vladajuće većine su naveli da „problemi moraju biti rešeni mirnim putem“, dok je deo opozicije negodovao zbog "mlake reakcije" Srbije.



Poslanici opozicione Srpske radikalne stranke (SRS) su tražili da Srbija učini "sve što može" i „pomogne Srbima u Crnoj Gori i da se obrati Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija“.



Poslanik SRS Miljan Damjanović je negodovao jer je poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Marković rekao da on "može reći" da je "režim Mila Đukanovića ustaški", ali da predsednik Srbije Aleksandar Vučić "to ne sme", te da Vlada Srbije i predsednik „moraju obazrivo da vode računa o postupcima kako ne bi otežali ionako težak položaj Srba u Crnoj Gori“.



Damjanović je nastavio da negoduje, a nakon što mu je predsedavajući Miroljub Arsić isključio mikrofon, govorio je sa mesta, te mu je Arsić izrekao opomenu. Damjanović je potom krenuo ka predsedavjućem i pitao ga „da li možda hoće da ga izbacuje iz sale i hapsi kao što to čine milogorci“.



Situacija se ipak smirila i Damjanović se vratio na mesto, a predsednica Skupštine Maja Gojković, kada je preuzela predsedavanje, na zahtev šefa poslaničke grupe SNS-a Aleksandra Martinovića povukla je opomenu.



"Opomenu poslaniku Damjanoviću povucite, ništa Srbima u Crnoj Gori nećemo doneti ako ovde počnemo da se hvatamo za gušu mi naprednjaci s radikalima", rekao je Martinović posle čega je Gojković povukla opomenu.



On je kazao da je "scenario" u Crnoj Gori i Republici Srpskoj isti: "Da se mi Srbi dohvatimo za gušu".



Martinović je kazao da vlast u Srbiji, kao i oni koji kritikuju postupke domaće vlasti zbog zbivanja u Crnoj Gori, žele dobro srpskom narodu i crkvi u Crnoj Gori.



On je rekao da veruje da će reagovati i Vaseljenska patrijaršija i Ruska pravoslavna crkva.



Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da ništa što se bude dešavalo ili desilo u Crnoj Gori i Republici Srpskoj „ne može biti bez posledica u Beogradu“, te optužio "strance" da žele da zavade Srbe.



"Moramo da učinimo sve što je do nas, da do toga ne dođe, i da ne dopustimo da se to prelije u Beograd. Ako se prelije u Beograd, desiće se ne zato što to žele Srbi nego stranci", rekao je Vulin.

Narodna stranka: Nije kasno da se zakon stavi van snage

Opozicina Narodna stranka, koju predvodi Vuk Jeremić, ocenila je u petak da je crnogorska vlast usvajanjem "anticivilizacijskog takozvanog Zakona o verskim slobodama" preuzela odgovornost za tenzije koje prete da eskaliraju u sukobe, ali i da je žalosno što vlast u Srbiji uporno okreće glavu od nevolja kroz koje prolaze Srbi u toj zemlji.

"Ovaj zakon je neodrživ, kako zbog svog sadržaja, tako i zbog načina na koji je donesen, ali pre svega jer gura društvo u Crnoj Gori u nasilje sa nesagledivim posledicama. Ništa dobro nikome ne može doneti zakon kojim se ugrožava nečiji identitet i otima imovina", navela je Narodna stranka u saopštenju.

Ta partija je dodala da još nije kasno da se crnogorska vlast "urazumi" i da stavi van snage taj zakon, kako bi se našlo rešenje koje će biti na dobrobit svih građana Crne Gore.

Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o slobodi veroispovijesti dva sata iza ponoći 27. decembra nakon što su iz sale udaljeni, a zatim privedeni poslanici opozicionog Demokratskog fronta (DF) zbog incidenta koji su izazvali tokom procedure glasanja.