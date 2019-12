Netanjahu: Mračan dan za pravdu zbog odluke Haškog suda

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu danas je kritikovao odluku glavne tužiteljke Međunarodnog krivičnog suda (MKS) u Hagu Fatu Bensuda da nastavi istragu ratnih zločina navodno počinjenih na palestinskim teritorijama.



"Ovo je mračan dan za istinu i pravdu", naveo je Netanjahu u saopštenju, označivši odluku tužiteljke "skandaloznom i neosnovanom", preneli su izraelski mediji.



On je rekao da je odluka suda u Hagu, čiju jurisdikciju Izrael ne priznaje, "političko sredstvo" protiv jevrejske države, ocenivši da je tužiteljka "potpuno ignorisala ozbiljne sudske argumente" koji su joj predstavljeni.



Netanjahu tvrdi da MKS "nema ovlašćenje da presuđuje o tome" i da ima nadležnost samo po tužbama koje su podnele suverene države, a da palestinske države nikada nije bilo.



MKS je priznao Palestinu kao zemlju članicu.



"Nećemo prihvatiti ni saglasiti se sa tom nepravdom. Nastavićemo da se borimo protiv toga sa svim sredstvima na raspolaganju", rekao je Netanjahu.



On je takođe izrazio začuđenost da Bensuda "kaže da je zločin, ratni zločin za Jevreje da žive u svoj domovini", zemlji Biblije, zemlji njihovih predaka.



Bensuda je rekla da bi izraelska politika naseljavanja civila na Zapadnoj obali mogla da predstavlja zločin.



Palestinska uprava je pozdravila odluku suda, ocenivši da je odavno trebalo "pokrenuti proces ka istrazi nakon skoro pet dugih i teških godina prelimninarnog ispitivanja".



Generalni sekretar Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) Saeb Erekat je rekao da je to pozitivan i ohrabrujući korak koji dovodi Palestinu bliže otvaranju krivične istrage protiv ratnih zločina koji su počinjeni i da se okonča imunitet onih koji su počinili zločine.



On je ocenio da će to doprineti sprečavanju zločina.



Preliminarno ispitivanje MKS je pokrenuto 2015. godine kada je Palestinska uprava potpisala Rimski statut i formalno prihvatila jurisdikcju suda na svojoj teritoriji.



Sud istražuje izraelsku izgradnju van granica te zemlje na teritoriji Zapadne obale, okupirane u ratu 1967. godine i rat u pojasu Gaze 2014, i takozvani Marš povratka, odnosno demonstracije na granici Gaze i Izraela započete krajem prošle godine.



Bensuda je ranije nagovestila da je pitanje jurisdikcije suda komplikovano.



Ona je danas tražila od sudija da kažu koju teritoriju bi buduća istraga obuhvatila.



"Ja sam tražila potvrdu da teritorija u kojoj sud može da bude nadležan i koja može biti predmet istrage sastoji od Zapadne obale uključujući istočni Jeruslim i Gaze", rekla je tužiteljka, a preneo je AP.



Tim saopštenjem su okončane čitave godine preliminarnih istraga navodnih zločina i izraelskih snaga i Palestinaca i sugerisano da se tužiteljka priprema da otvori zvaničnu istragu.