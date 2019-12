Zajednička sednica vlada Slovenije i Srbije održana u Novom Sadu

Slovenački premijer Marijan Šarec izjavio je u Novom Sadu da je zastoj u politici proširenja Evropske unije neproduktivan i ne doprinosi stabilnosti u regonu i dodao da se Slovenija zalaže za nastavak proširenja uz poštovanje vladavine prava.



"Mora postojati proaktivan pristup od strane EU. Mi smo ubeđeni da je mesto ovog celog regiona u EU i ne postoje druge alternative. Želimo proširenje uz poštovanje vladavine prava, i podsećamo da je to i ekonomski i socijalno važan proces, zato ćemo da nastavimo da nudimo podršku Srbiji", kazao je Šarec posle zajedničke sednice srpske i slovenačke vlade.



Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da Slovenija spada među najveće investitore u Srbiji, a slovenački kapital prvazilazi milijardu i sto miliona evra.



Nakon zajedničke sednice vlada dve zemlje, ona je rekla da u Srbiji posluje 1.500 kompanija sa slovenačkim kapitalom, koje zapošljavaju oko 25.000 ljudi, te da je trgovina u stalnom usponu, a spoljno trgovinska razmena tokom 2018. bila je 1,6 milijardi evra.



Predsednica Vlade Srbije je rekla da je već u prvih šest meseci 2019. godine ta razmena za tri odsto veća nego u istom periodu prošle godine.



Premijer Slovenije Marjan Šarec istakao je da je ovo šesta sednica dve vlade i da je to postalo "tradicionalni susret, koji jača saradnju u svim oblastima i na zajedničkim projektima".



On je kazao da je potpisan protokol o saradnji policije iz obe zemlje u oblasti upravljanja migracijama, te da će Slovenija nastaviti da šalje policiju u Srbiju.



Kako je objasnio, poljoprivreda i ruralni razvoj bile su druga najvažnija tema sastanka, a Slovenija želi da nastavi podršku u prenošenju znanja i iskustava.



Jedna od tema današnje sednice bila je i sukcesija, a Šarec je rekao da je ukupna implementacija sporazuma o sukcesiji važna za Sloveniju, te da je najvažnije da u tom procesu budu "zaštićena prava u vlasništvu pravnih lica".



"Ima tu još nekih otvorenih pitanja i mislim da ćemo i to da rešimo u budućnosti, jer problem nije vezan samo sa naše dve države, i radi se o određenim nepokretnostima", objasnio je on.