Sindikat kontrole letenja traži odgovornost rukovodstva SMATSA za propuste u radu

Sindikat kontrole letenja danas je zatražio da nadležni organi utvrde odgovornost rukovodstva Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) za propuste za koje tvrdi da ima dokaze.



Taj sindikat je predočio Direktoratu civilnog vazduhoplovstva (DCV), koji je pokrenuo vanredni nadzor SMATSA, da obrati pažnju na nekoliko problematičnih situacija koje su, kako tvrdi, mogle da ugroze bezbednost vazdušnog saobraćaja iznad Srbije i Crne Gore, prenosi Beta.

U saopštenju sindikata se navodi da je 30. novembra ove godine istekla licenca za jedan od softvera za rad kontrolora letenja i traži se odgovor da li su nadležni organi i institucije bili upoznati sa tim i da li je iko od rukovodilaca SMATSA odgovarao za to.



Nadležnima je postavljeno i pitanje da li je neko odgovarao zbog propusta "kada je 2017. godine došlo do prekida govorne komunikacije između kontrolora letenja i pilota u trajanju od čak četiri minuta" i da li je "taj incident prijavljen DCV-u, kao što je obavezno".



"Кada se 2017. godine na tornjevima na aerodromima u Beogradu i Podgorici nisu na vreme uključili agregati nakon nestanka struje i zbog toga je došlo do prekida komunikacije između kontrole letenja i pilota u trajanju od dva minuta, da li je neko kažnjen i da li je događaj prijavljen DCV-u", zapitao je Sindikat kontrole letenja.



"U sistemu koji je od krucijalne važnosti i koji je osnovni uslov za rad, minimum jednom godišnje dolazi do nestanka slike na nekom od pokazivača, a pre nekoliko godina, desilo se da čak ceo sistem zakaže. Кada se desio taj pad kompletne slike, na čitavih 50 minuta, rukovodstvo je to nazvalo 'normalnim i uobičajenim'. Niko do dan danas nije kažnjen niti je odgovarao za postupke koji su doveli do direktnog ugrožavanja bezbednosti vazdušnog saobraćaja, a na istim mestima i danas sede isti nestručni rukovodioci", navodi se u saopštenju Sindikata kontrole letenja.

Direktorat za civilno vazduhoplovstvo Srbije pokrenuo je vanredni inspekcijski nadzor SMATSA posle saopštenja Sindikata kontrole letenja u kome su izneli tvrdnje da "u dužem vremenskom periodu SMATSA ne poštuje standardne operativne procedure koje se odnose na stres kontrolora letenja, što može da ugrozi bezbednost tog vazdušnog prostora".



SMATSA je ranije reagovala na tvrdnje sindikata kontrole letenja i saopštila da se "vazdušni saobraćaj u njihovoj nadležnosti odvija bezbedno i neometano, u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju i međunarodnim standardima".