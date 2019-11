Plenković: Nepotrebna Makronova nova pravila za proširenje

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da su nova pravila proširenja EU koja predlaže Francuska nepotrebna, jer su filteri za zemlje kandidatkinje već sadržani u postojećem mehanizmu.



Na kongresu Evropske narodne partije (EPP) u Zagrebu Plenković je novinarima rekao da veruje da je cilj francuske inicijative da poboljša funkcionisanje EU, ali i dodao da Makronov predlog ne može da zaustavi proširenje Unije.

"Proširenje ima jasan pravni temelj, član 49. ugovora o EU koji kaže da svaka evropska država ako to zatraži može postati članica. Nema te politike, nema tog 'non pejpera', nema tog zaključka koji može derogirati to pravo koje evropske države imaju na temelju ugovora EU ", rekao je Plenković.



Po njegovim rečima pregovarački okvir koji se koristi za Crnu Goru i Srbiju već omogućuje suspenziju svakog poglavlja i vraćanje na privremeno zatvorena poglavlja gde je uključlen i koncept reverzibilnosti procesa koji predlaže francuski predsednik Emanuel Makron.



"Već postojeći okvir ima niz mehanizama da se s vrlo preciznim filterima kontroliše i najsitniji korak u bilo kojem poglavlju, ili oko nekog političkog pitanja", dodao je ukazavši da "treba praviti jasnu razliku između otvaranja pregovora i procesa pregovora koji sledi".



Plenković koji je i lider vladajuće Hrvatske demokratske stranke (HDZ) rekao je da je odluka da EU ne otvori pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom bila greška i da je "to stav i vlade i HDZ ali i pet šestina šefova država i vlada i cele EPP", najveće grupacije u Evropskom parlamentu.



On je "bizarnim" nazvao to što su liberalne i socijaldemokratske evropske vlade blokirale otvaranje pristupih pregovora dve zemlje koje vode socijalisti, dok je cela EPP bila za.