Nemačka pozdravlja plan Tesle da izgradi fabriku kod Berlina

Nemačka je danas pozdravila najavu američke kompanije za proizvodnju automobila nove tehnologije "Tesla" da će izgraditi svoju prvu evropsku fabriku u toj zemlji. Nemačka vlada je pre nekoliko dana rekla da će povećati subvencije za kupce električnih automobila.



Direktor "Tesle" Elon Musk je na svečanoj dodeli nagrada u Berlinu u utorak uveče rekao da je "odlučeno da 'Tesla Gigafactory Europe' bude u Berlinu".



"Kompanija će uspostaviti i inženjerski i dizajnerski centar u Berlinu", rekao je Musk na manifestaciji "Zlatni volan".



Na Tvitteru je napisao da će nova fabrika "proizvoditi baterije, pogonske sklopove i vozila, počevši od modela Y".



Nemački ministar ekonomije Peter Altmaier je rekao da je ta najava "sjajan uspeh" zbog atraktivnosti Nemačke za autoindustriju, posebno u trci za razvoj i proizvodnju električnih automobila i baterija.



Altmaier je rekao da je poslednjih meseci bilo nadmetanja evropskih zemalja za fabriku "Tesle", ali je negirao da je vlada "Tesli" ponudila bilo kakvu finansijsku podršku.



"Do sada se nije razgovaralo o subvencijama", rekao je ministar novinarima u Berlinu. "Jasno je da će 'Tesla' imati isti tretman kao i sve druge automobilske kompanije ako investira u Nemačkoj i otvori radna mesta", dodao je on.



Pre nedelju dana su se nemački zvaničnici i čelnici autoindustrije dogovorili da se za polovinu povećaju postojeće državni podsticaji za električna vozila koja koštaju do 40.000 evra, od čega - Tesla može indirektno profitirati.



Te subvencije će se produžiti i posle 2020. godine, zasad do kraja 2025. godine, a vlada i industrija složile su se da u Nemačkoj naprave 50.000 javnih stanica za punjenje baterija do 2022. godine.



Musk je rekao da je plan da fabrika "Tesle" bude kod novog aerodroma u Berlinu, koji bi posle nekoliko godina odlaganja, trebalo da proradi iduće godine.



Nemačku, dom nekih od najvećih svetskih proizvođača automobila, po razvoju električnih vozila prestigle su SAD, Kina i neki evropski susedi.