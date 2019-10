Uhapšen osumnjičeni za ubistvo telohranitelja Jevrema Brkovića

Željko Vuković (37) uhapšen je pod sumnjom da je saizvršilac u ubistvu Srđana Vojičića, telohranitelja pisca Jevrema Brkovića, koje se desilo pre 13 godina, dok se traga za još dve osobe, saopšteno je danas na pres konferenciji Uprave policije.Inspektori kriminalističke policije posle 13 godina rasvetlili su ubistvo Vojičića, a Vuković je uhapšen juče.



"Osumnjičeni je od ranije poznat policiji zbog krivičnih dela nasilničko ponašanje. On nije direktni izvršilac ubistva. Intenzivnim radnjama došli smo do materijalnih dokaza o tome", kazao je načelnik Centra bezbednosti Podgorica Milovan Pavićević.



Osumnjičeni je, kako je saopšteno, jedan od saizvršilaca, a krivično delo za koje terete Vukovića je ubistvo u pokušaju. On će, kako je rekla Lepa Medenica iz Višeg državnog tužilaštva u toku dana biti saslušan.



Na pitanje novinara zašto je policiji trebalo 13 godina da rasvetle ovaj slučaj i da li se Vuković krio u Crnoj Gori ili van zemlje, pomoćnik direktora za Sektor kriminalističke policije Enis Baković kazao je da ne bi nikog osumnjičili da nemaju konkretne dokaze za to.



"Zbog istrage ne možemo iznositi više informacija. Ovo krivično delo još uvek do kraja nije rasvetljeno", dodao je on.



Srđan Vojičić ubijen je u centru Podgorice 24. oktobra 2006. godine, ispred zgrade u kojoj živi književnik Jevrem Brković. Sumnja se da je meta napada bio Brković.