Borenović: Dodik napada opoziciju zbog nemoći da formira Savet ministara BiH

Predsednik Partije demokratskog progresa (PDP) Branislav Borenović izjavio je da razlozi napada srpskog člana Predsedništva BiH i lidera SNSD Milorada Dodika na opoziciju u Republici Srpskoj leže u njegovoj nemoći da formira novi Savet ministara BiH.



"Jučerašnji Dodikov nastup, prepun mržnje i laži, pokazuje svu njegovu isprepadanost i nemoć pri samoj najavi da bi mu se mogle izmaći proklete fotelje i pozicije u Sarajevu", naveo je Borenović u pisanoj izjavi za medije.



On je ocenio da Dodika samo interesuje da "prigrabi moć i kontrolu nad budžetima, pravosuđem, službama i ljudskim sudbinama", dodavši da je zato "svu nervozu pokazao izmišljenim napadima na opozicione lidere".



Borenović je dodao da je "priča o legitimnosti vrhunac licemerja, i to od čoveka (Dodika), koji je 1998. godine sa svega dva od 83 poslanika formirao Vladu Republike Srpske uz pomoć tenkova SFOR".



Dodik je izjavio da SDS i PDP, s ozbirom na izborne rezultate, nemaju legitimitet da predstavljaju RS u Savetu ministara BiH, već da je to jedino njegov SNSD.



"Dodikova pogubna i šizofrena politika u poslednjoj deceniji je oterala 300.000 građana Republike Srpske u inostranstvo, skoro i da nema novih radnih mesta, zaduženje je dostiglo istorijski maksimum, nerešena ubistva, korupcija, sveprisutan javni kriminal i nepotizam postaju svakodnevnica, demografski zemlja se prazni, ove godine dvostruko je više umrlih nego rođenih, ljudi, rođaci, komšije, prijatelji više ne smeju ni kafu javno popiti sa političkim neistomošljenicima da ne bi bili 'odstanjeni'", naveo je Borenović.



Prema njegovim rečima, to su rezultati Dodikove politike i zato se "krije iza napada na opoziciju bez ijednog argumenta".



Borenović je kazao da je jasno da Dodik sve to radi zbog konačnog dogovora SNSD, SDA i HDZ da se u Brisel pošalje prvi dokument za aktivaciju Akcionog plana za članstvo u NATO (MAP).



"Umesto što se večito krije iza napada na druge, posebno opozicione lidere, neka bude muško, izađe pred narod i konačno saopšti da li je prihvatio aktivaciju MAP i da se prvi programski dokument šalje u štab Severnoatlanske alijanse", naveo je lider PDP.