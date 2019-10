Babiš: EU da konačno prestane da razočarava Zapadni Balkan

Češki premijer Andrej Babiš optužio je pred odlazak na samit Evropske unije u Briselu neke zemlje na čelu sa Francuskom da su neodgovorne i zatražio da na samitu prestanu da razočaravaju Zapadni Balkan i da održe reč datu Severnoj Makedoniji i Albaniji da će sa ta dva kandidata za članstvo započeti pristupne pregovore.



"Smatram da je veoma neozbiljno to što neke zemlje ne drže reč koju su dali Severnoj Makedoniji i Albaniji. Insistiramo na tome da otpočnu pregovori o prijemu tih zemalja u EU. Ne možemo da razočaramo region. Ako ne ispunimo obećanje, razočaraćemo region koji će potpasti pod uticaj drugih zemalja - Rusije, Kine, Turske", kazao je danas Babiš u Pragu pred odlazak na samit.



Češki premijer je naglasio da ne vidi zašto sada na samitu ne bi EU mogla da se složi da pregovori otpočnu.



"Saglasnost sa otpočinjanjem pregovora je samo gest, formalno pitanje. to ne znači faktički ništa. Možemo da počnemo razgovore a nakon 10 godina da kažemo da se nismo dogovorili. Ne vidim razlog zašto da to ne odobrimo", rekao je Babiš.



Češki premijer podsetio je da je on zajedno sa drugim premijerima poslao pismo sa zahtevom da se odobri početak pregovora predsedniku Evropskog saveta Donaldu Tusku.



"Sigurno hoćemo da održe datu reč. Pre svega velike države koje su to obećavale. Zato što bi bilo loše ako nešto obećavamo a onda ne ispunjavamo", kazao je Babiš.



Češki premijer oštro je takođe kritikovao nesposobnost EU da reaguje na najnoviji razvoj događaja u Siriji.



"Turska vojna intervencija u Siriji poprimila je apsurdne razmere kada su Kurdi prešli na sirijsku stranu a na kraju time upravlja Rusija što je apsolutno neprihvatljivo. Mislim da je tu Evropa doživela totalni fijasko. Moraćemo da kažemo zašto se to desilo i zašto nismo bili u stanju da to sprečimo", kazao je Babiš češkim novinarima pred odlazak na samit u Briselu.



Češko Ministarstvo spoljnih poslova nakon sastanka državnog vrha Češke o koordinaciji spoljne politike 10. oktobra saopštilo je da Češka kao ključno sada vidi to da EU na čelu sa novom Evropskom komisijom potvrdi verodostojnost svoje politike otvorenih vrata EU.



"Najviši zvaničnici zato podržavaju da EU bez odlaganja odluči da započne pristupne pregovore sa kandidatskim zemljama - Severnom Makedonijom a takođe i sa Albanijom. Očekuju takođe da će biti ubrzani pristupni pregovori sa Srbijom i Crnom Gorom", saopštilo je nakon oktobarskog sastanka kod predsednika Miloša Zemana češko MSP.