Izetbegović: U Deklaraciji SDA ništa nije sporno

Predsednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović je, gostujući na televiziji OBN, upitan šta je to sporno u Deklaraciji SDA što smeta Republici Srpskoj, kazao da ništa nije sporno.



Po njegovim rečima, to je deklaracija koja te bazične stavove, koji su ovaj put izazvali reakciju, ponavlja već četvrti put i do sada nije bilo reakcije.



“Nema ničega u tome što bi trebalo da izazove ovakvu reakciju, osim ako je cilj da se pravi kriza i da se prave reakcije. Jer multietničke regije bazirane na logičnim kriterijima poput saobraćaja, konfiguracije, geografije, mi to ponavljamo odavno i vidimo da je u tome izlaz, da nije dobro etnički deliti BiH,” kazao je Izetbegović.



Dodao je da su u samoj preamboli Deklaracije kazali da se jedino kroz kompromis i dogovor mogu postići neka nova rešenja.



“Dejtonski mirovni sporazum je sam kazao da će se raditi dopune i niz njih je već urađeno, tako da nije bilo potrebe za ovakvom reakcijom. Dodik je na slične stvari i principe pristao u Prudu pre nekih 15 godina. Republika BiH, mi jesmo republika samo to nemamo u nazivu. Karakteristika uređenja republika je da birate suverene, da birate čitavu vlast, da to nije monarhija. BiH to po svojoj supstanci jeste, zašto to ne bi imala i u nazivu,” naveo je Izetbegović.



Napomenuo je kako ne vidi razlog za reakciju, „osim što je Milorad Dodik potrebna svađa sa SDA, da ima problem, da ima razloge da on donosi deklaracije koje zaista jesu opasne za BiH o samostalnosti, vraćanju nadležnosti“.



“Dakle treba mu prepirka, a onda ostali neće da zaostaju,” kazao je Izetbegović.



Komentarišući smenu potpredsednika Narodne skupštine RS iz bošnjačkog naroda Senada Bratića (SDA), Izetbegović je ocenio da je to „jedan šamar Bošnjacima i da im se pokazuje ustvari gde im je jesto i da se pokušava uvesti autocenzura kod Bošnjaka“.



“Dakle, plaća vas RS, ne smete glasati za nešto što se nama neće svideti. Ti ne smeš imati pravo na mišljenje, pravo na viziju za koju si kazao u preamboli te deklaracije da ćeš je kompromisom pokušati postići. A mi imamo pravo da isti taj dan donesemo deklaraciju o otcepljenju, o negiranju Dejtonskog mirovnog sporazuma, mi imamo pravo da vređamo povratnike, da ih nazivamo okupatorima Podrinja, mi imamo pravo da se tako ponašamo i prema vama i prema predstavnicima međunarodne zajednice. Dakle, jedno bahato siledžijsko ponašanje koje će morati prestati,” kazao je Izetbegović.