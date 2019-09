Bh. novinarka Štefica Galić pod zaštitom Bundestaga

Iz Ambasade Njemačke u BiH danas je saopšteno kako je bosanskohercegovačka novinarka Štefica Galić uključena od juna u program pokroviteljstva Njemačkog parlamenta (Bundestaga) pod nazivom "Parlamentarci štite parlamentarce".

Osnovna ideja programa je, kako se navodi, to da borci za ljudska prava i parlamentarci koji su izloženi prijetnjama trebaju zaštitu diljem svijeta.

"Posebno u jednoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina, u kojoj je rat i nakon 25 godina još uvijek prisutan, gdje je mnogima još uvijek u interesu atmosfera straha, umjesto atmosfere pomirenja – upravo ovdje je bitno podržavati one hrabre", poručio je pokrovitelj Štefice Galić u Parlamentu Njemačke, zastupnik Manuel Sarrazin.

"One koji imaju hrabrosti da se zalažu za zajedništvo, a ne za podjelu; one koji su dovoljno hrabri da se suoče sa brutalnim ratnim zločinima, a ne da ih veličaju; one koji ne posustaju pred napadima; one koji su imali hrabrosti da riskiraju vlastiti život, kako bi spasili druge; one koji imaju hrabrosti biti čovjek u najboljem smislu te riječi", naveo je Sarrazin, tokom posjete Sarajevu u septembru.

U Bosni i Hercegovinim naglasio je, ima mnogo ljudi koji imaju upravo tu vrstu hrabrosti, a jedna od njih je Štefica Galić.

"Jako sam sretan zbog ovog programa podrške, draga Štefice, i nadam se da ćemo zajedno stvoriti nove prostore za hrabrost i slobodu. Hvala Ti što se unatoč velikom otporu zalažeš za pomirenje i mir. Hvala, što si jedan tako iskren i hrabar čovjek", naveo je njemački parlamentarac.

Zbog borbe protiv nacionalizma i šovinizma, te djelovanja tokom rata - kada su Štefica Galić i njen suprug Nedeljko Neđo Galić, kojem je posthumno dodijeljena nagrada "Duško Kondor" za građansku hrabrost, rizikujući svakodnevno vlastite živote spašavali svoje sugrađane da ne budu odvedeni u logore - više puta su verbalno i fizički napadnuti.

Kolika je cijena istine i zbog čega nije odustala od svoje borbe, Galić je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kazala:

"Poslije svog jada kojeg smo mi od 1990-ih pa do 2001. godine preživjeli, poslije progona naših komšija, poslije bezbroj napada na nas, ostali smo potpuno bez egzistencije, toliko smo bili ponižavani, da se Neđo od tog jada razbolio i umro je 2001.godine. Sto puta sam rekla - on nije umro, on je crkao od jada, ubilo ga je to zlo vrijeme i odnos jedne pokvarenosti u sredini koja je svjesna i zna dobro da sve ono što govorimo da je istina, da sve ono protiv čega smo se borili da je ispravno. Ipak, nisu to željeli priznati i ponašali su se tako kako su se ponašali."

​Glavna urednica portala Tačno.net Štefica Galić dobitnica je i njemačke nagrade Johann Philipp Palm za slobodu govora u 2018. godini. Novinarka i aktivistica za ljudska prava svojim radom i javnim angažmanom u oblasti borbe za ljudska prava zaslužila je jednu od najprestižnijih novinarskih nagrada u Njemačkoj.