Deo opozicije u Srbiji ne želi da učestvuje na izborima

Niko od potpisnika Sporazuma sa narodom u Srbiji nije rekao da će izaći na izbore, pojedinačne odluke biće donete u predstojećem periodu, saopšteno je posle zajedničkog sastanka.



Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Dilas, podsetio je da je ta stranka već ranije saopštila da predstojeće "lažne" izbore treba bojkotovati, ali da predstoje sednice Glavnog odbora i Predsedništva tako da će se odluka o izborima biti saopštena 1. septembra.



"Ne može nas niko naterati da skačemo u bazen bez vode i tražiti od nas da plivamo", rekao je Đilas, navodeći da očekuje da takav stav bude i svih članica Saveza za Srbiju.



On je naveo da je Sporazum sa narodom za njega i Savez za Srbiju "sveto pismo", kao i da je u njemu navedno da se ne učestvuje na izborima koji nisu pod fer uslovima, naglasivši da ogromna većina građana ne može da čuje glas opozicije zbog stanja u medijima.



Prema njegovim rečima, deo opozicije najavio je da će u narednih dvadesetak dana doneti odluku o neučesvovanu na "lažnim izbira", a deo je tu odluku vezao za trenutak njihovog raspisivanja.



Ono što je važno, jeste da u ovom trenutku ni jedan od učesnika nije spreman da na ovakvim izborima učestvuje, rekao je Đilas, navodeći da ne očekuje da se izborni uslovi poprave.



Fukcioner Dveri Jugoslav Kiprijanović naglasio je da Sporazum sa narodom obavezuje da se pod ovakim uslovima ne izlazi na izbore.



On je dodao da očekuje da učesnici sastanka donesu odluke u naredne dve do tri nedelje, navodeći da je SZS i Dveri izaći sa konačnim stavom i jasnim planom daljih aktivnosti u vezi sa neizlaskom na izbore.



Jedan od organizatora protesta Jedan od pet miliona Srđan Marković je rekao da borba protiv vlasti Aleksandra Vučića zahteva zajednički odogovor.



"Pozvaćemo sve organizacije od 1. septembra da podrže bojkot", rekao je Marković.



Predsednik Nove stranke Zoran Živković izjavio je da će ta stranka doneti odluku kad se raspiši izbori, napominjući da je stanje, za njihovo održavanje, "katastrofalno", pogotovo u medijima.



On je rekao da još nije našao dovoljno dobro objašnjenje šta donosi bojkot, ali nije isključio tu opciju, odnosno da li će to dovesti do toga da se stanje u Srbiji popravi a ne da Vučić dobije apsolutnu vlast.



Kako je rekao, sa Zapada dolaze izjave da treba izaći na izbore, ali to "ne znači da ih treba poslušati".



Poslanik Stranke moderne Srbije Vladimir Đurić je rekao da će ta stranka doneti odluku kad izbori budu raspisani, kao i da će se probati da se izborni uslovi poprave.



On je primetio da pojedinčano donete odluke o neučestvovanju na njima stvaraju pritisak na one koji odluku još nisu doneli.



Funkcioner Socijaldemokratske stranke Konstantin Samofalov je rekao da ta stranka vodi razgovore sa drugim opozicionim strankama i da će nakon toga doneti odluku.



U ovom trenutku SDS ne vidi da ima bilo kakvog smisla da se izađe na izbore, videćemo dali će se u narednim nedeljama to promeniti i kakav će stav zauzeti ostale stranke u okviru Sporazuma sa narodom, rekao je Samofalov.



Na pitanje da li će njihovi poslanici učestvovati u razgovoru sa Dejvidom Mekalisterom, on je rekao da ta stranka bojkotuje rad parlamenta i da očekuje da će takva odluka što se tiče te stranke i ostati na snazi.



Iz Demokratske stranke niko nije davao izjave po završetku sastanka a iz Demokratske stranke Srbije, iako je pozvana, niko nije došao na ovaj sastanak.