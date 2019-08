Amerikanac optužen za špijunažu u Rusiji tvrdi da je povređen

Bivši američki marinac Pol Vilan, koji je uhapšen u Moskvi pod optužbom za špijunažu rekao je danas da su ga čuvari povredili u zatvoru gde očekuje suđenje.



"Povređen sam u zatvoru, ali zatvor ne želi to da vam kaže", rekao je Vilan novinarima pri dolasku na saslušanje u moskovskom sudu Lefortovo gde se odlučuje o mogućem produžetku njegovog pritvora.



Dva maskirana čuvara su ga dovela u zatvor sa lisicama na rukama.



Ubledeli Vilan rekao je novinarima da oseća jak bol zbog povrede koju su mu naneli zatvorski čuvari i optužio zatvorsku upravu da odbija da mu pruži lekarsku pomoć. On nije precizirao o kakvoj se povredi radi.



Vilan koji koji uz američko ima i britansko, irsko i kanadsko državljanstvo, uhapšen je 28. decembra 2018. godine. Ruska bezbednosna služba FSB, navodi da je on priveden dok je vršio akt špijunaže, što on demantuje. Za to delo može da dobije zatvorsku kaznu do 20 godina.



Vilanov advokat je u februaru rekao da je njegovom klijentu jedna poznanica uručila USB flash drive na kojem su bili poverljivi podaci za koje on nije znao. Prema advokatu Vilan je mislio da se radi o slikama snimljenim u njenom društvu tokom jednog prethodnog boravka u Rusji.