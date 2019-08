Obilježena 24. godišnjica pogibije američkih diplomata i francuskog vojnika na Igmanu

Danas je obilježena 24. godišnjica pogibije američkih diplomata Josepha Kruzela, Roberta Freisera i Samuela Nelsona Drewa i francuskog vojnika Stephana Reaulta, koji su 19. augusta 1995. tragično stradali na planini Igman kod Sarajeva, prenosi agencija Fena.



Ambasador SAD u BiH Eric Nelson kazao je da su diplomate i vojnik na tom mjestu izgubili živote nastojeći doći do nedostižnog mira u sukobu koji je u to vrijeme trajao više od tri godine te je zahvalio svima koji su danas odali počast njihovim djelima i sjetili se njihove žrtve.



"Njihova žrtva nije bila uzaludna, jer je mir za kojim su tragali postao stvarnost samo četiri mjeseca nakon toga, u Dejtonu", naglasio je Nelson.



Iako je mnogo godina prošlo od tog tragičnog dana, dodao je ambasador, sjećanje na te poginule živi kroz njihova stalna nastojanja da BiH učine zemljom u kojoj žive optimistični ljudi, puni samopouzdanja, ljudi koji rade za bolju budućnost.



Istakao je da SAD u cijelosti shvataju da to nije lagan zadatak, ali i da nije nemoguće.



"Dok se prisjećamo ljudi koji su ovdje poginuli, moramo se prisjetiti i svoje dužnosti da se fokusiramo na cilj za koji su onu podnijeli žrtvu, a to je pravedna i demokratska BiH u kojoj mogu napredovati svi njeni građani", zaključio je ambasador.



Otpravnik poslova u Ambasadi Francuske u BiH Xavier Rouard kazao je da njihove misli idu ka porodicama četvorice hrabrih ljudi te je zahvalio bosanskim prijateljima za njihov angažman u tom trenutku koji nikada neće zaboraviti.



"Sjećanje na mir treba biti naša svakodnevna inspiracija da radimo na izgradnji održivog mira potrebnog za bolju budućnost i prosperitet BiH i za priključivanje BiH Evropskoj uniji koja je bazirana na miru i dijalogu", zaključio je.



Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce G. Berton poručio je da su ti judi izgubili živote u borbi za mir u BiH te da se danas treba prisjetiti njihove žrtve.



"Za mene i međunarodnu zajednicu njihova posvećenost i predanost ovoj državi nastavlja biti aspiracija, i zaista, taj mir koji su oni stvorili poslužio je kao osnova za naš rad", kazao je.



Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH Senad Mašović podsjetio je da je BiH od 1992. do 1995. godine prošla kroz devastirajući rat koji je uzrokovao teška razaranja i ogromne ljudske žrtve te da s pravom može reći da je to jedan od najtežih perioda u njenoj historiji.



Istovremeno, dodao je, to je vrijeme kada su istinski prijatelji BiH činili krajnje napore da se u BiH okončaju stradanja i da BiH krene ka izgradnji prijeko potrebnog mira kao uslova za napredak i bolji prosperitet građana.



"Stoga, današnja ceremonija ima tužan povod jer su na ovom mjestu četvorica ljudi dali svoje živote kako bi izvršili misiju zbog koje su poslani iz svoje domovine", kazao je.

Joseph Kruzel, Robert Freiser i Nelson Drew, američke diplomate iz kabineta Richarda Holbrookea, specijalnog izaslanika tadašnjeg predsjednika SAD-a Billa Clintona, i francuski vojnik Stephan Reault, tragično su izgubili život 19. augusta 1995. na igmanskom putu.

Diplomate su bile na putu za Sarajevo kako bi učestvovali u pregovorima, no zbog činjenice da im nije mogla biti garantovano sigurno slijetanje na sarajevski aerodrom, oni su, zajedno sa Richardom Holbrookeom, helikopterom stigli iz Splita na planinu Igman odakle su krenuli ka Sarajevu.

U nedavnom razgovoru za Slobodnu Evropu, sin Josepha Kruzela, jednog od poginulih diplomata, John, rekao je kako historija pamti da su Richard Holbrooke i njegov tim su iskoristili tragediju pogibije američkih diplomata kako bi stvorili povoljniju klimu za pregovore, sa čim se nisu svi slagali. Za Johna nema ništa loše u tome, jer, kako kaže, oni su bili veoma posvećeni misiji.

Pročitajte: U prvom redu dejtonske historije

“Ako je njihova smrt i na kakav način uticala na ishod mirovnog sporazuma, mislim da to daje više značenja njihovoj žrtvi. Želim vjerovati da je to dalo više značenja žrtvi moga oca, ta činjenica da je misija bila uspješna na kraju,” kaže John.