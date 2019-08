Dodik: Na sednici Predsedništva BiH neću glasati za ANP

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da na vanrednoj sednici Predsedništva BiH, zakazanoj za 20. avgust, neće glasati za Godišnji nacionalni plan (ANP), čije usvajanje bi značilo aktivanciju MAP-a – Akcionog plana za pristupanje BiH u NATO.



"Ići ću na sednicu Predsedništva BiH zakazanu za utorak. Ne tražim da bude povučena ta tačka dnevnog reda, već ću glasati protiv. Na to me obavezuje odluka Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti", izjavio je Dodik za Radio-televiziju RS (RTRS).



On je dodao da na sednici Predsedništva BiH kandidat SNSD-a, Zoran Tegeltija verovatno neće biti imenovan za predsedavajućeg Saveta ministara BiH.



Prema Dodikovim rečima "Bošnjaci su u saradnji sa Amerikancima sve iskomplikovali do te mere da sada postoji ovakva situacija".



Srpski član Predsedništva BiH dalje je rekao da će RS posle 5. septembra, kada ističe rok za formiranje Saveta ministara BIH, koji su u Sporazumu o formiranju vlasti na nivou BiH definisali SNSD, HDZ i SDA, odlučiti kako će se dalje ponašati u odnosu na BiH.



"Sačekaćemo još neki vremenski period koji predviđa život tog sporazuma, a to je 5. septembar, a posle toga ćemo se odlučiti u vezi sa nekim politikama", naveo je Dodik.



SNSD, SDA i HDZ BiH su 5. avgusta potpisali Sporazum o formiranju vlasti na nivou BiH, ali se kao kamen spoticanja pojavilo usvajanje ANP-a, koji znači korak napred na putu BiH ka NATO.



Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić je za 20. avgust zakazao redovnu sednicu, na kojoj bi članovi Predsedništva trebalo da glasaju o ANP-u, a potom i vanrednu na kojoj bi trebalo da se glasa o imenovanju mandatara za sastav Saveta ministara BiH.



Komšić je ranije najavio da neće podržati imenovanje mandatara ako se prethodno ne usvoji ANP, dok je bošnjački član Predsedništva BiH Šefik Džaferović rekao da u Predsedništvu neće glasati drugačije od Komšiča.