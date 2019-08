Vilson: Verujem da će Srbija priznati nezavisnost Kosova

Izvršni potpredsednik Atlantskog saveta Dejmon Vilson izjavio je da veruje da će Srbija priznati nezavisnost Kosova i ocenio da sada postoji istorijska šansa da dve strane postignu dogovor, uz političke lidere sa vizijom i koordinisanu podršku SAD i Evrope.

"Verujem da će Srbija priznati nezavisnost Kosova, ali to se neće desiti tek tako. To mora biti deo paketa koji odgovara i Srbiji. To je prilika za Srbiju da razvije svoju ekonomiju, da poboljša potencijal radne snage time što će ubrzati put ka EU. Da ne bude politički potpuno zaglavljena oko pitanja Kosova, već da bude orijentisana na to da zemlju pripremi za učešće u globalnoj ekonomiji", rekao je Vilson za Glas Amerike.

Ocenio je da odsustvo normalizacije odnosa predstavlja prepreku Kosovu i Srbiji za "planiranje budućnosti" i dodao da kosovsko pitanje treba da bude rešeno "sada, u narednih par meseci".

"Ne postoji neki veštački rok, ali hitno je. Svetska ekonomija se drastično menja, i ceo ovaj deo sveta, Balkan, Kosovo i Srbija će ostati u zapećku. Postoji istorijska šansa, postoje politički lideri koji imaju viziju da to urade i da razumeju koliko je to važno. Tu je i koordinisana podrška Evrope i Vašingtona, čak i kad postoje razlike, SAD i EU žele da budu od pomoći i da poguraju da se to okonča. Sad je momenat, jer svi ulaze u izborne procese, svi žele to da završe pre nego što se pažnja usmeri na izbore", kazao je Vilson.

On je naveo da je predsednik Kosova Hašim Tači "odigrao hrabru i tešku lidersku ulogu" i da "mora da ima podršku vlade" u dijalogu sa Srbijom.

"Videćemo kako se situacija odvija, ali nadam se da će Kosovo moći da sastavi vladu koja će biti u stanju da vlada i da ima podršku javnosti, ali i da poboljša poziciju zemlje tako da učestvuje u dijalogu", dodao je Vilson.

Rekao je da su kosovske takse na uvoz robe iz Srbije i BiH "sve mnogo poremetile" i da ih treba ukinuti, ali je dodao da "treba prekinuti i sa agresivnim pokušajima da se spreče priznanja nezavisnosti Kosova i članstvo u medjunarodnim organizacijama".

Vilson je dodao da "misli da je predsednik (Srbije Aleksandar) Vučić iskreno rekao gradjanima koja je cena statusa kvo" i da je sada prilika da se govori o tome šta se može dobiti dogovorom, "ne samo o onome što će Kosovo ponuditi, već i o prilikama koje postaju stvarne - strane investicije, članstvo u EU, istorijsko pomirenje sa SAD".

"To je velika vizija koju bih voleo da prihvate srpski lideri, a američki snažno podrže", naveo je izvršni potpredsednik Atlantskog saveta.

On je dodao da veruje da bi Vučić "politički preživeo" kada bi priznao Kosovo.

"Mislim da bi on uspeo, ako postigne istorijski dogovor, on je talentovan političar. Suština je da se to ne gleda kao gubitak za Srbiju, već da to otvara mnoge ekonomske mogućnosti za budućnost Srbije. Ako se to politički preformuliše da se shvati da je to način da Srbija preuzme kontrolu nad sopstvenom sudbinom, to svi birači žele", rekao je Vilson.