Izetbegović: Ne može se povezivati status Kosova i RS

Lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Ietbegović izjavio je da se ne može povezivati budući status Kosova se nekim novim statusom Republike Srpske (RS).



"Neće oni moći povezivati budući status Kosova se nekim novim statusom RS, jer i na Kosovu i u BiH je ista strana, srpska, napravila zločine, genocid, dovela do intervencije međunarodne zajednice i NATO udara kako bi se zaustavilo užasno nasilje nad nesrbima", rekao je Izetbegović za portal Radiosarajevo.ba.



On je ocenio da "nema istorijskih, moralnih niti pravnih pretpostavki" za samostalnost Republike Srpske.



"Ne može civilizovan svet osuditi udruženi zločinački poduhvat, koji su predvodili (Radovan) Karadžić i (Ratko) Mladić, poslati ih obojicu na doživotne robije, a zatim dopustiti da se nasilni projekat ovog dvojca dovrši političkim sredstvima", kazo je Izetbegović.



Prema njegovim rečima, to bi bio "poraz civilizacije pred varvarima, poraz međunarodnog prava, poraz sila i velesila koje su garant Dejtonskog mirovnog sporazuma".



"Mi ćemo se tome suprotstaviti svim sredstvima i sigurno u tom otporu nećemo ostati sami. Ne verujem da će stvari krenuti u tom smeru. Ipak je to samo dodatni adut kojim se preti kako bi se postiglo povoljnije rešenje za Srbiju u određivanju budućeg statusa Kosova“, smatra lider SDA. Izetbegović je naveo da će Srbija "morati da prizna genocid i da prestane da štiti ratne zločince, ako želi da postane deo Evropske unije".



"To je deo zvaničnog dokumenta EU, koji se odnosi na nastavak evropskog puta Srbije. I upravo je slabljenje EU, Bregzit, jačanje suverenista, jačanje Rusije i njenog prisustva na Balkanu, islamofobija i migrantska kriza koja slabi poziciju muslimana, a time i Bošnjaka u Evropi, otvorila nove apetite kod srpskih lidera", ocenio je on.