Dodik nazvao Švarc-Šilinga 'profesionalnim srbofobom'

Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da je bivši visoki predstavnik u BiH Kristijan Švarc-Šiling "profesionalni srbofob i međunarodni politički parazit, koji je svoju karijeru u Sarajevu, uz veliku apanažu, gradio na pokušaju centralizacije BiH i još tada je prepoznat kao bošnjački lobista koji je sve radio na štetu Srba i Republike Srpske", javlja agencija Beta.



Povodom optužbi koje je Švarc-Šiling izneo na njegov račun, u danas objavljenom autorskom tekstu za Dojče vele, Dodik je naveo da su "visoki predstavnici, pa tako i Švarc-Šiling, međunarodni mešetari koji su svojim nametanjima od BiH napravili kaljužu, kršeći Dejtonski sporazum, te da zato nemaju pravo da morališu i drže lekcije bilo kome".



"Pogotovo to pravo nema Švarc-Šiling koji je za svog mandata otvoreno lobirao za bošnjačku stranu, stavljajući na tapet Republiku Srpsku, držeći isprazne lekcije i kidišući na sveukupne srpske interese", dodao je Dodik za agenciju Srna.



On je ocenio da "insinuacije i optužbe na štetu Republike Srpske ovog istrošenog međunarodnog mešetara, koji radi po narudžbi, predstavljaju stereotip određenih međunarodnih krugova".



"To je daleko od realnosti i predstavlja antisrpsku propagandu paranoičnog političkog parazita Švarc-Šilinga, specijalca za fabrikovanje intriga, kleveta i uvreda na račun srpskog naroda i Republike Srpske, čije su godine jedina prepreka da se o njemu kaže sve što zaslužuje", naglasio je Dodik.



Švarc-Šiling je u tekstu opisao Dodika kao "ekstremnog srpskog nacionalistu, koji isključivo sprovodi navodne srpske interese, pri čemu prelazi preko interesa zajedničke države ne obazirući se kakvu joj štetu time nanosi".



"Dodik odavno tvrdi da se strašni genocid u Srebrenici, koji je nakon dugogodišnje istrage i kroz najviše sudske odluke potvrđen od strane Međunarodnog suda u Hagu, nije desio. Sada, na funkciji predsednika BiH, Dodik na isti način tvrdi da genocida u Srebrenici nije bilo, što je provokacija ne samo za stanovnike BiH, već i za međunarodnu zajednicu. U Nemačkoj i nekim drugim zemljama je negiranje zločina krivično delo i krivično se kažnjava. Kada će u BiH doći do toga? Kada će se tamo povući pravne konsekvence i pobrinuti se da dodje do opoziva jednog ovakvog predsednika?", upitao je Švarc-Šiling.