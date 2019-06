Šarčević: Nadam se da je kombinovani test bezbedan

Mladen Šarčević, ministar prosvete u Vladi Srbije izjavio je da je bezbedan kombinovani test koji osnovci danas polažu za upis u srednje škole.

„Danas jeste bezbedan test. Nadam se da jeste“, rekao je Šarčević na pitanja Radija Slobodna Evropa.

On je pred polaganje ispita jutros posetio Osnovnu školu Vuk Karadžić u Beogradu gde je razgovarao sa rukovodstvom i učenicima nakon što je Ministarstvo poništilo test iz matematike jer je dospeo u javnost pre ispita i odložilo ga za četvrtak 20 jun.

Šarčević je još jednom objasnio zašto smatra da ne bi trebalo da podnese ostavku.

„E o tome neću ja da sudim nego šefovi koji su mene zvali i poverili mi posao. Pa valjda premijer i predsednik. Predsednik je mene pozvao u Vladu kada je bio premijer. A zašto bi bila ostavka kada smo mi otkrili šta je problem?“, rekao je ministar prosvete.

Šarčević je naveo da nije za upis đaka na osnovu uspeha u osnovnoj školi, što je tražio deo osnovaca u protestima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, već za prijemni, i dodao da veruje da test nije ’procureo’ samo iz jedne škole.

„Imam ja još nekoliko škola koje se pominju u tim izveštajima. Po mojoj pretpostavci, zakazalo je tako što je neko od direktora neke škole bio neoprezan, odnosno da je bio opušten, i to je ta odgovornost“, rekao je Šarčević.

Roditelji koji su jutros dopratili decu na polaganje prijemnog rekli su za RSE da su razočarani zbrkom koja je nastala oko ispita, ali nisu želeli da govore svoja imena.

„Mi smo se pripremili na vreme i bili smo spremni za ispit. Sada nas je ovo potpuno poremetilo, i porodicu i dete koje treba da pokaže svoje znanje. Drugo, ako se prate društvene mreže može da se dođe do zaključka da i sa testom iz srpskog jezika nešto nije bilo u redu“, objasnila je majka jednog đaka, dok je otac drugog osmaka naveo da nije iznenađen.

„Znam kakav smo narod, vrlo smo sposobni da nađemo rupu u svemu. Ali mora se naći ko je to uradio i da ne prođe, kao 2013. godine, samo sa uslovnom kaznom“.

Đaci koji 19. juna od devet sati polažu kombinovani test došli su u školu već oko 8.15. Takođe ne želeći da kažu svoja imena, rekli su za RSE da im je važno da danas sve prođe regularno.

„Očekujem da će sigurno biti malo teži test jer je prvi provaljen pa sada polažemo rezervni. Trebalo bi da odgovara taj koji je to uradio da se ne bi dešavalo kao sada, jer dosta dece je uznemireno svim ovim dešavanjima“, navela je jedna osmakinja, dok je njen drug iz razreda dodao da ga ništa ne čudi.

„Dešava se to svuda u svetu. Mislim da je osoba koja je to uradila napravila grešku što je to masovno izdala ljudima i što su oni to prodavali. To je skoro kao da su prodavali na pijaci i neko će da sazna šta si hteo da uradiš“.

Sličan problem, kada su testovi otkriveni pre ispita, dogodio se u Srbiji i 2013. godine nakon čega je ministar prosvete Žarko Obradović podneo ostavku.