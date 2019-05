Kampanja za izbor 12 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu na izborima koji će se u Hrvatskoj održati 26. svibnja uglavnom je prilično nezanimljiva. Međutim, intrigirajućim pitanjima, poput "Znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj?", ili kombiniranjem latinice i ćirilice na 75 bilborda postavljenih diljem Hrvatske kampanja Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) odskače od ostalih.

Jasmin Klarić s portala telegram.hr za Radio Slobodna Evropa (RSE) program ocjenjuje da je SDSS-ova kampanja za Europske izbore najupečatljivija, a time i najbolja.

"Znači, to je uspješna kampanja. Na žalost, ona je uspješna i po tome što su se na plakatima pojavile mrzilačke poruke koje na neki način mogu biti dosta indikativan odgovor na pitanje sa nekog od tih plakata - Kako je danas biti Srbin u Hrvatskoj?", komentira Klarić.

Međutim, apsolutno je najveći hit postala vijest da je ikona hrvatskog nogometa Miroslav Ćiro Blažević pristao sudjelovati u njihovom spotu koji se priprema za zadnjih desetak dana kampanje.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac je za Hrvatsku radio-televiziju kazao kako su u stranci iznimno zadovoljni što je Ćiro pristao sudjelovati u spotu.

"To je značajno ne samo za naše birače, nego i za cijelo društvo, jer na taj način se šalje poruka tolerancije. A na osnovi kampanje koju smo do sada prošli vidi se da je to neophodno", naveo je Pupovac.

Ćiro je na pitanje Radija Slobodna Evropa opisao kako sudjeluje u spotu: "To ide otprilike ovako: da su mene zvali 'Ćiro pederu', ali da su me tako zvali zato što me vole! Ali zašto Pupovcu viču 'Pupovac pederu'?".

Ćiro je nešto ranije novinarima pojasnio da je Pupovac s njime napravio dobar izbor, jer nitko ne može dovesti u pitanje sve što je on napravio za Hrvatsku i hrvatski nogomet.

"Baš sam ja dobro pogođen da dam primjer da se ne smijemo mrziti, nego da se trebamo tolerirati", kazao je Ćiro za RTV televiziju.

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i premijer Andrej Plenković nema ništa protiv Ćirinog igranja za drugu ekipu.

"Je li Ćiro član stranke? Formalno - da vam pravo kažem - ne znam, ali mislim da je. Ako i nije, kao da je. Ćoro je super, ne bojte se. Više Ćiro nama kao narodu vrijedi nego mnogi drugi. Sve je to okej", kazao je Plenković novinarima u Karlovcu.

U hrvatskoj javnosti nema nekih posebnih reakcija na Ćirino sudjelovanje u spotu SDSS-a.

Klarić, inače veliki ljubitelj nogometa i žestok navijač Hajduka, kaže da je angažman osobe poput Ćire, dakle legendarnog hrvatskog trenera, poznatog HDZ-ovca i osobe koja za sebe kaže da je obožavatelj Tuđmana i Plenkovića odlična stvar za SDSS, kao stranku srpske manjine.

"Mislim da istup u spotu SDSS-a čovjeka kojeg se i dalje u Hrvatskoj doživljava kao nacionalnu ikonu može doprinijeti općem smanjenju tenzija i općoj normalizaciji odnosa između dva najbrojnija naroda koji žive u Hrvatskoj", komentira Jasmin Klarić.