Izetbegović: Ulazak DF u vlast dobar potez

Lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović danas je rekao da je potpisivanje sporazuma sa Demokratskom frontom (DF) Željka Komšića o ulasku o koaliciju na državnom nivou dobar potez.



"Sada imamo još jednog partnera koji predstavlja četvrtu grupu građana i birača, koji se ne svrstavaju ni kao Bošnjaci ni Hrvati ni Srbi, već kao jedna bosanska stranka, jedan četvrti stub i po meni je to jako dobrodošlo", izjavio je Izetbegović, preneo je sarajevski portal Faktor.



Lider SDA je ocenio da se "ne može birati ko je legitimni predstavnik u nekom parlamentu, pa reći da to DF nije".



"Mi nismo govorili (Miloradu) Dodiku i SNSD koga će sve okupiti, niti smo imali ikakvih prigovora na to ko je u HNS. Niko neće prigovarati ni ovoj bošnjačkoj i bosanskoj strani. DF će definitivno biti u koaliciji", naveo je Izetbegović.



Prema njegovim rečima, u BiH i na Balkanu će sve doći na svoje mesto kada se počnu poštovati demokratski aksiomi, poput Ustava, vladavine zakona i teritorijalnog integriteta.



Izetbegović je posebno naveo poštovanje Zakona o odbrani BiH, a u kontekstu protivljenja stranaka iz RS putu BiH u NATO.



Komentarišući podršku Rusije odluci Vlade RS da formira komisije za Srebrenicu i Sarajevo, lider SDA je to ocenio razočaravajućim.



"Rusija se sve više jednostrano stavlja na stranu onoga što rade lideri u RS, bilo to dobro ili loše. Ovo sa komisijama je definitivno loša stvar", ocenio je Izetbegović.



Najavu da će RS uvesti rezervni sastav policije on je okarakterisao kao "nepotrebnu aktivnost, koja će dovesti do sličnih reakcija u Federaciji BiH".



"Ta trka nije potrebna. Nateraće nas da radimo slične stvari u Federaciji BiH, da se ne ostane bez odgovora", istakao je Izetbegović.