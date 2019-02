Pentagon najavio nadletanje Rusije u skladu sa sporazumom

Američko Ministarstvo odbrane saopštilo je da će provesti posmatrački let iznad Rusije kako bi se procenile ruske vojne aktivnosti i dodalo da je let u skladu s međunarodnim sporazumom "Otvoreno nebo" (Open Sky).



Sporazum potpisan 1992. godine u Helsinkiju a stupio na snagu 2002. godine omogućava potpisnicima (34 zemlje) da nadleću druge teritorije u cilju uzajamnog nadgledanja vojnih aktivnosti.



"To je prvi let u skladu s tim sporazumom koje SAD sprovodi iznad Rusije od novembra 2017. godine", izjavio je portparol Pentagona Džejmi Dejvis.



Let o kojem je Rusija obaveštena 12. februara, traje dva dana, danas i sutra. Avion OC-135 treba da napusti Rusiju u subotu ujutro.



U američkom avionu se nalazi i ruska delegacija koja nadgleda sve etape leta, dodao je Dejvis.