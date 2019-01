Han: Predložio sam rešenje za trgovinski spor

Komesar za proširenje EU Johanes Han izjavio je da je predložio rešenje za sporna pitanja u trgovinskim odnosima Beograda i Prištine, i da očekuje odgovor od predsednika Srbije i Kosova.



Han je u intervjuu za regionalnu televiziju N1 rekao da je u Davosu razgovarao s predsednicima Srbije i Kosova, Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem i da ih je detaljno upoznao sa svojim predlogom.



"Podneo sam predlog prema kome bismo se zajedno pozabavili svim relevantnim trgovinskim pitanjima koja se tiču Srbije i Kosova. Spreman sam da predvodim takav razgovor i to bi bio temelj za pretpostavku da je moguć povratak za sto sa (visokom predstavnicom) Federikom Mogerini i nastavak dijaloga", rekao je Han.



Evropski komesar je rekao da Vučić i Tači shvataju njegov predlog i da u narednih nekoliko dana očekuje njihov pozitivan odgovor.



"Razumeju da Kosovo i Srbija za sto svakako moraju da sednu kako bi ove trgovinske, nazovimo ih iritacijama, jednostavno pospremili, da je to temeljni uslov za nastavak konkretnih razgovora i konkretnog dijaloga. Jer Srbija, što je savršeno razumljivo, kaže - ako to ne rešimo, ne možemo dalje ni o čemu da razgovaramo. Ali i s kosovske strane postoje tzv. 'trgovinske iritacije', koje treba adresirati i koje ja svakako nameravam da adresiram", rekao je Han.



On je dodao da veruje da se problem može rešiti i da se "dijalog Srbije i Kosova može nastaviti do kraja godine".