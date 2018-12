Iran okrivio SAD i Izrael za proterivanje diplomata iz Albanije

Poslanik „Alternative za Vojvodinu” Borislav Novaković, sa ostalim članovima ove poslaničke grupe, izbačen je sa zasedanja Skupštine Vojvodine nakon što su razvili transparent sa natpisom „Slobodni mediji, slobodni izbori, slobodne institucije”.

Incident se dogodio tokom današnjeg zasedanja pokrajinskog parlamenta u Novom Sadu i rasprave o budžetu Vojvodine za 2019. godinu.

Izbacivanju iz sale predhodila je rasprava Novakovića sa predsednikom poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Milenkom Jovanovim, koji je Novakoviću poručio da "danas nosi nalepnicu, a sutra nanogicu".

Novaković je za Radio Sloboda Evropa izjavio da je skandalozna odluka predsednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora da samo poslanici „Alternative za Vojvodinu“ budu kažnjeni:

"Nisam ja dobacivao Jovanovu, nego je Jovanov dobacio meni. Izgoviro je tu skandaloznu rečenicu, ali zapravo je rekao ono što svi znamo, doduše ovo je prvi put da su to naveli jasno. To je daistražne radnje ne vodi policija i tužilaštvo, ne sudi sud, već to rade istaknuti članovi Srpske napredne stranke. To da se članovi SNS-a sastaju i dogovaraju se koga treba uhapsiti, koga treba osuditi, na koliko godina, to znamo svi, ali smo prvi put za to dobili jasan dokaz“, navodi Novaković.

U „Alternativa za Vojvodinu“ navode da su transparentnom pokušali su da ukažu na to kakvo je stanje u Srbiji, koje je po njima obeleženo

lošim stanjem u medijima, nepostojanjem demokratskih izbora, kao i slobodnih institucija.

Kap koja je prelila čašu, navode, je napad na Borka Stefanovića, predsednika Levice Srbije, nedavno u Kruševcu na jugoistoku Srbije, kao i incidenti na nedeljnim lokalnim izborima u Lučanima u centralnoj Srbiji.

Opozicionu poslaničku grupu „Alternativa za Vojvodinu“ čini sedam predstavnika nekoliko manjih stranaka i samostalnih poslanika, od ukupno 120 poslanika u Skupštini Vojvodine.