Nastavljena potraga za nestalima u Kaliforniji

Hapšenje četiri osobe srpske nacionalnosti u okviru istrage ubistva Olivera Ivanovića, lidera liste „Sloboda, demokratija, pravda“ počinjenog januara 2018. godine na severu Kosova, predsednik Srbije Aleksandar Vučić označio je kao skretanje pažnje sa paljenja robe uvezene na Kosovo iz Srbije - što su sporadični incidenti koji su se događali nakon što je Kosovo uvelo carine od 100 odsto na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine (BiH).

Vučić je taj stav izneo u petak uveče, nakon susreta sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i ministrima Vlade, koji je održan kao poslednji u nizu sastanaka posle informacija o privođenjima.

"Hapšenje je imalo ulogu da se u međunarodnoj javnosti ne govori o spaljivanju keksa (robe) iz Srbije. Uhapsili su Sašu Ćurčića koji im je kriv jer im je dobacivao na ulici. Jedan čovek je to video sa prozora. Mi više nego bilo ko želimo da uhvatimo ubice Olivera Ivanovića, saslušavali smo koga god su tražili", izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka u Beogradu.

Povodom hapšenja u istrazi Olivera Ivanovića, koju na teritoriji Kosova vode prištinske vlasti, kosovski premijer Ramuš Haradinaj potvrdio je da je jedna od traženih osoba i Milan Radoičić, potpredsednik Srpske liste – političke grupacije sa severa Kosova koja gaji bliske veze sa Srpskom naprednom strankom kojom rukovodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. S obzirom na to da se Radoičiću gubi trag novinari su predsednika Srbije upitali da li će za njim Srbija izdati nalog za njegovo hapšenje.

"Bilo je pokušaja Radoičićevog hapšenja zato što je Priština pažljivo motrila gde se on nalazi. Oni su znali tačno u kom trenutku je prešao onaj granični prelaz. Tačno su imali dojavu da se on nalazi u Kosovskoj Mitrovici i zato su krenuli da ga uhapse. I oni tačno znaju da se on i dalje nalazi na teritoriji Kosova i Metohije. Ali to nije imalo veze ni sa čim. To je imalo veze sa svim onim drugim o čemu sam pričao. Ništa mi od njih nismo dobili, naše tužilaštvo je dobilo za Sašu Jankovića da ga ispitamo, mi smo ispitali. Za nas je ključno da saznamo ko su ubice Olivera Ivanovića, ali ko su stvarne ubice", rekao je predsednik Srbije.

Susret predsednika sa ministrima Vlade Srbije održan je kao poslednji u nizu sastanaka tokom dana nakon što je kosovska policija na severu Kosova uhapsila četiri osobe srpske nacionalnosti u okviru istrage ubistva Olivera Ivanovića. Inače, Milan Radoičić je prisustvovao sastanku koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtak u Beogradu održao sa predstavnicima Srba sa Kosova.

Tema razgovora predsednika, premijerke i ministarav u Vladi Srbije bila je i odluka kosovskih vlasti da uvedu carine od 100 odsto za robu iz Srbije i BiH. Tim povodom predsednik Srbije je rekao da Beograd mora da se pripremi na dugotrajnu pomoć i podršku srpskom narodu koja, kako se izrazio, neće biti laka, jednostavna, niti jeftina. Upitan o konkretnim pojedinostima sprovođenja takvog plana Radiju Slobodna Evropa je odgovorio da ne želi da otkriva detalje.

"Ni u jednoj oblasti nećemo dozvoliti da Srbi ne mogu da prežive i opstanu. I što se tiče Zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici, bolnice u Gračanici, našeg Univerziteta i škole, hrane i vode za naše ljude. Energije i elektroenergije za naše ljude. A koji su metode? Ne, neću da vam govorim. Ovo je najkonkretnije - neću da govorim onima koji samo čekaju kako da provode nove mere i nove napade na Srbe. I na dnevnom nivou ćemo deset puta da menjamo taktiku kako da Srbima pomognemo poštujući međunarodne zakone za razliku od onih koji ih krše", rekao je Vučić.

Jedan od konkretnijih planova koji srpske vlasti planiraju da sprovedu jeste ukazivanje međunarodnoj zajednici na kršenje Sporazuma o slobodnoj trgovini i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – što, kako tvrdi premijerka Srbije Ana Brnabić, čine vlasti u Prištini.

"U ponedeljak ćemo podneti prijavu za postojanje povrede CEFTA-e i od UNMIK-a (misija Ujedinjenih nacija na Kosovu), pošto je UNMIK potpisnik CEFTA-e tražiti otpočinjanje formalnih kosnsultacija koje su obavezne pre pokretanja postupka arbitraže. Paralelno sa tim gledaćemo kako da pokrenemo postupak pred Evropskom unijom. Tu ćemo naravno morati a sarađujemo sa zemljama članicama EU - po osnovu kršenja SSP-a (Sporazum o stabilizacijii pridruživanju)", poručila je Ana Brnabić.

Vučić je prethodno povodom hapšenja građana srpske nacionalnosti na severu Kosova, iznosio tvrdnje da je Srbija izložena provokacijama Prištine i da je ugrožena bezbednost Srba na Kosovu.

Aleksandar Vučić je tim povodom tokom dana razgovarao sa Johanesom Hanom, komesarom za proširenje Evropske unije, dok se u društvu premijerke Ane Brnabić sastajao sa ruskim i kineskim ambasadorima u Beogradu Aleksandrom Čepurinom i Li Mančangom. Svim stranama su, kako su isticali, prenosili zabrinutost zbog poteza koje povlače vlasti u Prištini.

Portparolka EU Maja Kocijančič izjavila je da Evropska unija pažljivo prati razvoj situacije na Kosovu i da je u stalnim kontaktima sa različitim stranama.

U petak rano ujutru Vučić se sastao sa šefovima Vojske Srbije i policije, te sa predstavnicima drugih službi bezbednosti.