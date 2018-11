Usuglašena deklaracija o budućim odnosima EK i Britanije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se Vlada Srbije sutra obratiti članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Evropske unije koje će upoznati sa kako je rekao, "činjenicama o kršenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i CEFTA sporazuma" od strane Prištine. On je nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost rekao i da su svi državni organi dobili zadatke posle odluke Prištine da poveća takse na uvoz robe iz centralne Srbije sa 10 na 100 odsto.

"Dogovorili smo da svi nadležni budu u punoj pripravnosti za slučaj bilo kakvog daljeg iracionalnog i sumanutog ponašanja prištinskih organa vlasti. Svi su dobili zadatke i u vezi s tim preduzimaće mere", naveo je Vučić.

Ovo nisu ekonomske mere, već političke mere, izjavio je Vučić.

On je posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost povodom prištinskih taksi na robu iz Srbije, rekao da je suštinski doneta zabrana protoka roba. Kaže da to nije civilizacijska niti razumna mera i da Srbija neće uzvraćati sličnim merama jer želi da ostane pouzdan partner svima.

"Hoćemo da pokažemo razliku između odgovornog ponašanja sa jedne strane, i neodgovornog, sa druge", poručio je.

Odluka Prištine doneta je u 21. veku, u regionu u kojem se leče druge rane boljim odnosima ljudi, a garant za bolje odnose je slobodan protok roba, ljudi, kapitala i usluga, kazao je Vučić.

“Posledice ovakvog poteza su nesagledive, veoma teške i nesagledive za ceo region. Ovo je vrlo neodgovoran potez. To mora da se zaustavi i vrati u pređašnje stanje”, rekao je Vučić i naveo da se nada da će Priština ukinuti uvedene mere.

Vučić je nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbenost rekao da govoriti o zabrani trgovine u 21. veku nije civilizacijski čin niti racionalna odluka.

"I moram da priznam to je za nas neočekivana odluka, rekao je Vučić.

"Različite institucije, od Privredne komore do naših ekonomskih ministarstava, radiće svoj posao zajedno sa kompanijama koje su prodavale robu na teritoriji Kosova, među kojih ima i nemačkih kompanija, od Henkela do Koka-kole, da vidimo na koji način možemo da prebrodimo ovu tešku krizu", neveo je Vučić.

"Moraćemo da preduzmemo raznovrsne mere kako bismo upoznali svet sa onim što se čini i kako bismo pomogli našem narodu na Kosovu i Metohiji", rekao je Vučić.

Kako je najavio, sutra će u njegovom prisustvu u Beogradu u 13 sati biti održan sastanak sa predstavnicima Srba sa Kosova. On je dodao da među Srbima na Kosovu postoji izvesna uznemirenost i da su danas hteli da izađu na demonstracije. Ističe da oni sa taksom od 100 odsto neće moći da kupuju robu na koju su navikli, da dobijaju lekove kojima se leče. Naglasio je da ih je Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo u Vladi Srbije, zamolio da to ne čine do sastanka, kako bi se sačekala reakcija međunarodne zajednice.

"Ovo je de fakto ne formalno potpuna zabrana trgovine", rekao je Vučić.

Kaže da iza svega stoje ciljevi Prištine kao što su pritisak na Srbiju da prizna Kosovo, pritisak na međunarodnu zajednicu oko vizne liberalizacije, ali i namera "da učestvuju u tihom ali ubrzanom progonu srpskog i nealbanskog stanovništva sa Kosova i Metohije".

Dodao je da kod nekih postoje namere da se dođe do eskalacije, sukoba i destabilizacije regiona.

"Mi ćemo uraditi sve da sačuvamo mir i da ne reagujemo na provokacije. Mi nismo prekršili nijedan sporazum, nijedan akt, nijednu reč nismo pogazili. Mi reagujemo mirno i odgovorno i vodićemo računa da ni na koji način ne ugrozimo opstanak naših ljudi... Molim Albance da razumeju da nam je dogovor najvažniji", kazao je Vućić.

Predsednik Srbije poručio je kosovskim Albancima da je mir najpotrebniji i da eskalacija nikome nije potrebna. Predsednik Srbije se pre sednice Saveta bezbednosti sastao sa ambasadorima Rusije, Kine, EU i zemalja Kvinte.

Vlada Kosova uvela je 21. novembra nove carine od 100 odsto na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u cilju, kako se navodi, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti.

Visoka EU predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogerini pozvala je u sredu kosovsku vladu da odmah ukine odluku o povećanju carine na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

“Današnja odluka Vlade Kosova da poveća porez na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine na 100 odsto jeste jasno kršenje sporazuma CEFTA i duha Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. To dodatno pogoršava situaciju nakon početnog povećanja poreza od 10 odsto prošle sedmice. Vlada Kosova mora odmah da ukine ove odluke”, navela je Mogerini u pisanoj izjavi.