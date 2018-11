Češki premijer Babiš držao sina zatočenog protiv njegove volje

Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić saopštio je da Borjana Krišto nije dala podršku za zakazivanje konstituirajuće sjednice novog saziva Parlamenta BiH.Bosić je istakao razočarenje zbog toga što je zakazivanje sjednice trebalo biti čista formalnost.



"Na moje veliko iznenađenje, prijedlog za zakazivanje konstituirajuće sjednice nije dobio podršku sva tri člana. Prijedlog je bio da se 5. decembra zakaže sjednica i obavi zakonska dužnost. Borjana Krišto nije dala saglanost za održavanje sjednice niti je predložila drugi datum s obrazloženjem da je rano da se o tome dogovaramo. Ne mogu da komentarišem o čemu se tačno radi, odnosno da li je riječ o bojkotu formiranja novog saziva Parlamenta ili je riječ o nekim drugim stvarima", rekao je Bosić.



On je rekao da je u ponedjeljak formiranje novog saziva Predsjedništva BiH i da član kolegija Zastupničkog doma PS BiH preuzima novu dužnost na mjestu člana Predsjedništva BiH.



"U takvim uslovima se problematizuje njegovo daljnje učešće u kolegiju Zastupničkog doma. I iz tih razloga sam bio za to da danas zakažemo i da donesemo odluke dok je Džaferović još u ovoj funkciji", dodao je Bosić.



Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH je kazao da ovakvi potezi pokazuju da se u budućnosti ne mogu očekivati bolje stvari nego što su bile do sada.



"Tražit ćemo da vidimo šta to sada znači. Ako nema zakazane konstituirajuće sjednice od prethodnog kolegija, da li postoji druga institucija ili način da se zakaže ta sjednica. Na ovakav način vršiti opstrukciju formiranja parlamenta nije dopustivo", smatra Bosić.



On je istakao da Krišto nije ponudila nijedan drugi prijedlog ili datum za održavanje sjednice.



"Ovo je sada neki vakuum, zaista ne znam šta da kažem. Ovo se smatralo formalnošću, jer neko mora zakazati sjednicu. Ali ispalo je da to nije formalnost.



Na pitanje da li ovo predstavlja početak HDZ-ovih najava o blokiranju rada institucija, Bosić je kazao da bi bilo pretenciozno govoriti na osnovu ovog slučaja.



"Da li je to dio početka blokiranja formiranja institucija, zaista ne znam. Ovo je prvi slučaj da se takvo nešto dešava", smatra Bosić.