Dodik: Tražiću da BiH prizna Krim kao sastavni deo Rusije

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik najavio je da će posle stupanja na dužnost srpskog člana Predsedništva BiH tražiti priznavanje Krima kao sastavnog dela Rusije.

"Naravno da ću pokrenuti tu inicijativu i nameravam da Krim (bude priznat) na nivou BiH", rekao je Dodik u intervjuu ruskom dnevniku Izvestija, dodajući da se pripajanje Krima Rusiji dogodilo posle "legitimnog referenduma".

Dodik je kazao da je lično zainteresovan za posetu Krimu i da će to učiniti čim se za to ukaže prililka. On je rekao da nikada neće podržati ulazak BiH u NATO.

"To je moja obaveza, i to znači da BiH ne može da se priključi toj organizaciji. Nisam protiv da naši vojnici učestvuju u medjunarodnim misijama, koje imaju mandat UN. Ali, nećemo dozvoliti ulazak u NATO, jer je RS za očuvanje neutralnosti", rekao je Dodik.

On je kazao da je zainteresovan da se u Republici Srpskoj izgradi rusko-srpski humanitarni centar, sličan onome u Nišu i najavio da će postaviti to pitanje.