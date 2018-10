Tači zatražio podršku za članstvo Kosova u Interpolu

Predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, te i raskid pravosudnog sistema od politike treba da budu glavni ciljevi zdrave vladavine reda i zakona.

Na dvovnevnoj regionalnoj konferenciji protiv korupcije, Tači je takođe kazao da je broj osoba koje su nezakonito stekle status veterana Oslobodilačke vojske Kosova mnogo manji od 38 hiljada, koliko je inače rečeno da jeste.

„Istina je da nije bilo više od 12.000 do 15.000 hiljada uniformisanih boraca, dok je sve ostalo prevara, i to putem pravosuđa mora isterati do kraja“, kazao je Tači.

On je inače istakao da je Kosovo zabeležilo napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, od usvajanja zakonskog okvira pa do sprovođenja zakona u praksi.

„Znamo da borba protiv kriminala i korupcije nije laka i ne traje kratko, ali smo odlučni da idemo napred. Izazove moramo da prevaziđemo tako što ćemo da sarađujemo sa zemljama regije i šire“, kazao je Tači.

On je takođe od relevantnih međunarodnih institucija zatražio da podrže članstvo Kosova u INTERPOL, navodeći da će od toga imati koristi ne samo Kosovo već i region.

Visoka predstavnica EU na Kosovu Natalija Apostolova istakla je da je strategija proširenja EU u vezi sa Balkanom jasna i da ona zahteva da ove zemlje prekinu veze sa organizovanim kriminalom i korupcijom u svim nivoima vladavine i administracije.

Apostolova je zatražila i da se zvaničnici koji optuženi za korupciju udalje iz institucija. Pozvala je na usvajanje niz zakona po tom pitanju.

Podsetila je odgovorne vlasti da je borba protiv korupcije povezana i sa viznom liberalizacijom.

Konferencija se održava u organizaciji Agenciji protiv korupcije i učestvuju rukovodioci relevantnih institucija iz Albanije, BiH, Italije, Hrvatske, Crne Gore, Moldavije i Turske.